Виконавчий директор Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) про те, що реальний прогрес в експорті озброєння відсутній

Чудові новини про експорт українського озброєння ширяться Міністерством оборони України. Підписуються ліцензійні угоди, відкриваються виробництва, накопичуються спроможності. Мені єдине не зрозуміло тільки, як на укладання ліцензійної угоди було отримано дозвіл на експорт і передачу технології, якщо МКВТС, яке це повинно розглядати, з квітня місяця не працює? Якщо всі заяви про відкриття експорту поки організаційно не можуть бути виконані взагалі, бо не має робочої комісії з затвердженим складом, бо нічого в законодавстві не змінено для запровадження якось нового механізму (якщо влада вважає що діючий механізм якось не так працює).

Виробники вже котрий рік кажуть про зрозумілі правила роботи на ринку, натомість ми отримуємо чергові меморандуми за все хороше і проти поганого плюс красиві картинки.

Мені цікаво, якщо інші виробники зенітних дронів звернуться з пропозицією отримання дозволу на організацію виробництва за межами країни їм:

а) відмовлять, бо потреба величезна і взагалі ризики потрапляння до ворога;

б) просто проігнорують звернення як здебільшого і відбувається.

І окреме питання — якщо якийсь виробник просто кудись приїде до наших країн — партнерів і щось почне виробляти за своєю українською технологією, як швидко СБУ прибіжить до нього вручати підозру і робити обшуки?

Українські підприємства хочуть рівних прав для усіх гравців, і зрозумілого порядку роботи. Начебто вже і політичну волю якось знайшли, то врегулюйте вже організаційно.

Джерело: пост Сергія Гончарова у Facebook.