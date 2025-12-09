Компанія-учасник NAUDI представила бойову версію безпілотного наземного комплексу Protector з модулем Tavria-12.7

Компанія "Українська Бронетехніка", що входить до складу NAUDI, показала оновлену версію безпілотного наземного комплексу Protector, оснащеного бойовим модулем Tavria-12.7 з кулеметом M2 Browning. Це один із перших прикладів поєднання двох безпілотних технологій на полі бою — вантажної платформи та дистанційно керованої кулеметної турелі, що фактично перетворює логістичний UGV на повноцінну бойову одиницю.

Відео випробувань, оприлюднене компанією, демонструє стабільну роботу комплексу у статичній та рухомій стрільбі. "Ми отримали хороші результати як у статичній стрільбі, так і в рухомій стрільбі з різних відстаней" — зазначив член Президії NAUDI та генеральний директор компанії Владислав Бельбас.

Розробка бойової конфігурації Protector стала відповіддю на запити підрозділів, що працюють на передовій. У компанії підкреслюють, що весь цикл адаптації Protector з бойовим модулем Tavria — від інженерного проєктування до практичної реалізації — зайняв менше двох місяців. І Protector, і Tavria-12.7 вже кодифіковані Міністерством оборони України, що дає змогу оперативно інтегрувати їх у бойові підрозділи без додаткових процедур.

Protector здатний дистанційно керуватися на відстань до 400 км і перевозити до 700 кг вантажу. Конструкція платформи дає змогу застосовувати її як мобільну вогневу систему, як транспорт для евакуації поранених, як засіб доставки боєприпасів і обладнання або як носій додаткових бойових модулів, включно з кулеметними, ракетними чи іншими спеціалізованими системами. "Українська бронетехніка" наголошує, що модульність відкриває можливість створювати широку лінійку бойових конфігурацій — від кулеметних установок до ПТРК.

У компанії також відзначають зростання попиту та готовність масштабувати виробництво. На потужностях підприємства можуть виготовляти до 50 одиниць Protector на місяць, реагуючи на інтерес підрозділів і на потребу замінювати ризики для особового складу дистанційно керованими платформами.