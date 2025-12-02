Експорт оборонної продукції: в NAUDI застерігають, що закордонні офіси можуть створити додаткову бюрократію

Представництва планують відкрити не лише в Європі, а й у США та країнах глобального Півдня

Президент Володимир Зеленський оголосив про намір відкрити перші закордонні представництва з контролю експорту оборонної продукції вже цього року — у Данії та Німеччині. Їхня головна мета, за задумом, — забезпечити державний нагляд за експортом, убезпечити технології від витоку та зберегти обороноздатність країни. Однак серед приватних українських виробників зброї та військових технологій така ініціатива викликала суперечливу реакцію.

Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров зазначає, що правила та механізми роботи цих представництв наразі залишаються невизначеними. Він наголошує: поки що не представлено жодної чіткої моделі, як саме вони функціонуватимуть.

Насправді ніякої моделі експорту поки ще не запропоновано… Я поки не бачив ні якихось нормативних змін… Тому поки важко сказати, що це для нас може означати, окрім того, що держава знову намагається щось контролювати Сергій Гончаров, виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров

Гончаров наголосив, що Україні вже є працююча система перевірок і погоджень. Це і Державна служба експортного контролю, міжвідомча комісія, а також погодження з Міноборони, СБУ, СЗР та МЗС. Тому створення додаткових структур може дублювати функції та перетворитися на ще одну бюрократичну перепону і фактично відтворити стару архітектуру спецекспортерів.

На думку виконавчого директора NAUDI, держава має зосередитися на тому, щоб не створювати бар’єрів для українських виробників, адже ніхто не презентує краще свою продукцію, ніж вони самі.

Нагадаємо, що Копенгагеном та Берліном ситуація не обмежиться. Подібні представництва планують розгорнути у США та країнах глобального Півдня.