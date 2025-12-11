Скільки коштуватиме куб води в Україні з 1 січня

Низка населених пунктів вже анонсувала підвищення цін

Тарифи на воду у великих містах України не зростуть з 1 січня 2026 року. Однак у менших громадах зростання вартості все ж таки відбудеться.

Про це пише 24 Канал.

Для жителів великих міст України, послуги яким надають водоканали-ліцензіати НКРЕКУ, тарифи на воду залишаються на рівні 2022 року.

Київ: водопостачання для населення коштує 16,16 гривні за кубометр, водовідведення – 14,22 гривні за кубометр;

Харків: водопостачання – 16,03 гривні за кубометр, водовідведення – 8,48 гривні за кубометр;

Дніпро: водопостачання – 13,41 гривні за кубометр, водовідведення – 12,69 гривні за кубометр;

Львів: водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр;

Одеса: водопостачання – 17,91 гривні, водовідведення – 17,24 гривні.

Запоріжжя: водопостачання – 25,04 гривні за кубометр, водовідведення – 40,51 гривні за кубометр;

Кривий Ріг: водопостачання – 15,97 гривні за кубометр, водовідведення – 15,39 гривні за кубометр.

У 2025 році низка громад України анонсувала зростання тарифів на холодну воду для своїх жителів:

У січні подорожчає вода у Куликівській громаді на Чернігівщині. Централізоване водопостачання для всіх категорій споживачів коштуватиме 38,24 гривні за кубометр (раніше – 35,26 гривні), а водовідведення для населення – 75 гривень (до цього – 65 гривень).

Нові тарифи на воду з 1 січня 2026 року діятимуть у місті Буськ у Львівській області. Централізоване водопостачання для населення зросте в ціні з 50,76 грн за кубометр до 56,92 грн, а водовідведення – з 26,52 до 27,38 грн за кубометр.

Підвищення тарифів з нового року затвердили також у Дубному на Рівненщині. Централізоване водопостачання подорожчає до 34,63 гривні за кубометр (до підйому – 28,21 гривні), а водовідведення коштуватиме 42,11 гривні за кубометр (раніше – 31,52 гривні).

З січня 2026 року ухвалила Козелецька громада у Чернігівській області. Ціна на централізоване водопостачання для мешканців становитиме 33,3 гривні за кубометр (+3,60 гривні), а водовідведення – 90,3 гривні за кубометр (-9,96 гривні)

В Острозькій громаді на Рівненщині підвищення тарифів відбувається у два етапи. З 1 листопада 2025 року водопостачання коштує 35,57 гривні за кубометр (попередня вартість – 31,19 гривні), а водовідведення – 61,45 гривні за кубометр (раніше – 51,73 гривні). З 1 січня ціна зросте до 36,42 гривні та 63,30 гривні за кубометр відповідно.

Також про наміри збільшити тарифи на воду у 2026 році для населення повідомили у таких населених пунктах:

Канів;

Володимир;

Феодосіївська громада;

Білгород-Дністровський;

Городенка;

Дергачі;

Костопіль;

Богачеве;

Яготинська громада;

Коломия;

Городня;

Конотоп;

Жмеринка.

