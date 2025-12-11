Сколько будет стоить куб воды в Украине с 1 января
Ряд населенных пунктов уже анонсировали повышение цен
Тарифы на воду в крупных городах Украины не вырастут с 1 января 2026. Однако в меньших общинах рост стоимости все же произойдет.
Для жителей крупных городов Украины, услуги которым предоставляют водоканалы-лицензиаты НКРЭКУ, тарифы на воду остаются на уровне 2022 года.
- Киев: водоснабжение для населения стоит 16,16 гривны за кубометр, водоотведение – 14,22 гривны за кубометр;
- Харьков: водоснабжение – 16,03 гривны за кубометр, водоотведение – 8,48 гривны за кубометр;
- Днепр: водоснабжение – 13,41 гривны за кубометр, водоотведение – 12,69 гривны за кубометр;
- Львов: водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотведение – 8,59 гривны за кубометр;
- Одесса: водоснабжение – 17,91 гривны, водоотведение – 17,24 гривны.
- Запорожье: водоснабжение – 25,04 гривны за кубометр, водоотведение – 40,51 гривны за кубометр;
- Кривой Рог: водоснабжение – 15,97 гривны за кубометр, водоотведение – 15,39 гривны за кубометр.
В 2025 году ряд общин Украины анонсировали рост тарифов на холодную воду для своих жителей:
- В январе подорожает вода в Куликовской общине в Черниговской области. Централизованное водоснабжение для всех категорий потребителей будет стоить 38,24 гривны за кубометр (ранее – 35,26 гривны), а водоотведение для населения – 75 гривен (до этого – 65 гривен).
- Новые тарифы на воду с 1 января 2026 года будут действовать в городе Буск во Львовской области. Централизованное водоснабжение для населения вырастет в цене с 50,76 гривны за кубометр до 56,92 гривны, а водоотведение – с 26,52 до 27,38 гривны за кубометр.
- Повышение тарифов с нового года утвердили также в Дубно в Ровенской области. Централизованное водоснабжение подорожает до 34,63 гривны за кубометр (до подъема – 28,21 гривны), а водоотведение будет стоить 42,11 гривны за кубометр (ранее – 31,52 гривны).
- С января 2026 года приняла Козелецкая община в Черниговской области. Цена на централизованное водоснабжение для жителей составит 33,3 гривны за кубометр (+3,60 гривны), а водоотведение – 90,3 гривны за кубометр (-9,96 гривны)
- В Острожской общине в Ровенской области повышение тарифов происходит в два этапа. С 1 ноября 2025 года водоснабжение стоит 35,57 гривны за кубометр (предыдущая стоимость – 31,19 гривны), а водоотведение – 61,45 гривны за кубометр (ранее – 51,73 гривны). С 1 января цена вырастет до 36,42 гривны и 63,30 гривны за кубометр соответственно.
Также о намерениях увеличить тарифы на воду в 2026 году для населения сообщили в таких населенных пунктах:
- Канев;
- Владимир;
- Феодосиевская община;
- Белгород-Днестровский;
- Городенка;
- Дергачи;
- Костополь;
- Богачево;
- Яготинская община;
- Коломыя;
- Городня;
- Конотоп;
- Жмеринка.
