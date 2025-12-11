Сколько будет стоить куб воды в Украине с 1 января

Ряд населенных пунктов уже анонсировали повышение цен

Тарифы на воду в крупных городах Украины не вырастут с 1 января 2026. Однако в меньших общинах рост стоимости все же произойдет.

Об этом пишет 24 Канал.

Для жителей крупных городов Украины, услуги которым предоставляют водоканалы-лицензиаты НКРЭКУ, тарифы на воду остаются на уровне 2022 года.

Киев: водоснабжение для населения стоит 16,16 гривны за кубометр, водоотведение – 14,22 гривны за кубометр;

Харьков: водоснабжение – 16,03 гривны за кубометр, водоотведение – 8,48 гривны за кубометр;

Днепр: водоснабжение – 13,41 гривны за кубометр, водоотведение – 12,69 гривны за кубометр;

Львов: водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотведение – 8,59 гривны за кубометр;

Одесса: водоснабжение – 17,91 гривны, водоотведение – 17,24 гривны.

Запорожье: водоснабжение – 25,04 гривны за кубометр, водоотведение – 40,51 гривны за кубометр;

Кривой Рог: водоснабжение – 15,97 гривны за кубометр, водоотведение – 15,39 гривны за кубометр.

В 2025 году ряд общин Украины анонсировали рост тарифов на холодную воду для своих жителей:

В январе подорожает вода в Куликовской общине в Черниговской области. Централизованное водоснабжение для всех категорий потребителей будет стоить 38,24 гривны за кубометр (ранее – 35,26 гривны), а водоотведение для населения – 75 гривен (до этого – 65 гривен).

Новые тарифы на воду с 1 января 2026 года будут действовать в городе Буск во Львовской области. Централизованное водоснабжение для населения вырастет в цене с 50,76 гривны за кубометр до 56,92 гривны, а водоотведение – с 26,52 до 27,38 гривны за кубометр.

Повышение тарифов с нового года утвердили также в Дубно в Ровенской области. Централизованное водоснабжение подорожает до 34,63 гривны за кубометр (до подъема – 28,21 гривны), а водоотведение будет стоить 42,11 гривны за кубометр (ранее – 31,52 гривны).

С января 2026 года приняла Козелецкая община в Черниговской области. Цена на централизованное водоснабжение для жителей составит 33,3 гривны за кубометр (+3,60 гривны), а водоотведение – 90,3 гривны за кубометр (-9,96 гривны)

В Острожской общине в Ровенской области повышение тарифов происходит в два этапа. С 1 ноября 2025 года водоснабжение стоит 35,57 гривны за кубометр (предыдущая стоимость – 31,19 гривны), а водоотведение – 61,45 гривны за кубометр (ранее – 51,73 гривны). С 1 января цена вырастет до 36,42 гривны и 63,30 гривны за кубометр соответственно.

Также о намерениях увеличить тарифы на воду в 2026 году для населения сообщили в таких населенных пунктах:

Канев;

Владимир;

Феодосиевская община;

Белгород-Днестровский;

Городенка;

Дергачи;

Костополь;

Богачево;

Яготинская община;

Коломыя;

Городня;

Конотоп;

Жмеринка.

