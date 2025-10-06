Готують на вогнищі та гріють воду на свічках: як жителі Шостки живуть без світла, води та газу (фото, відео)
Шосткинці вже кілька діб поспіль вимушено живуть у спартанських умовах
Роcіяни декілька разів атакували об'єкти критичної інфраструктури в Шосткинському районі Сумської області. Наразі у Шостці триває блекаут, немає газу, а воду містянам подають за графіком.
Шосткинська громада потерпає від наслідків російської агресії. Впродовж декількох днів росіяни позбавили громадян елементарних комунальних послуг, повідомляв міський голова Микола Нога.
У місті, інформував він, відсутні газ та світло, а вода подається по графіку завдяки альтернативній енергетиці. Наразі енергетики, рятувальники та комунальні структури разом із фахівцями з інших регіонів цілодобово опрацьовують відновлення критичної інфраструктури.
Міський голова повідомив, що у Шостці наразі працюють 120 пунктів незламності, де можна зігрітися, підзарядити телефон, а діти та люди похилого віку отримують безкоштовне гаряче харчування.
Окрім того, на залізниці адаптовано маршрути руху до безпекової ситуації. На напрямку Київ–Шостка організовано комбіноване перевезення: потяг і автобус, а приміські рейси тимчасово змінено з урахуванням безпеки пасажирів.
Рятувальники повідомили, що до мобільних пунктів ДСНС звернулися 2348 мешканців міста, а 1270 людей скуштували теплі страви та зігрілися гарячим чаєм.
Окрім того, психологи служби підтримали та заспокоїли 656 громадян.
Тим часом, як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, з газом вже понад 50% будинків, також працює близько 80% мобільного покриття.
У "Сумиобленерго" закликали споживачів електроенергії у Шосткинському районі дотримуватися інформаційної тиші.
"Якщо у вас з'явилося світло, не публікуйте інформацію про це в соціальних мережах із зазначенням населених пунктів чи адрес, адже ворог може відстежувати такі повідомлення та повторно атакувати енергооб’єкти в тих громадах", — попередили енергетики.
Самі ж шосткинці, попри все, продовжують жити своє найкраще життя, вважаючи, що тимчасові проблеми минуть. Містяни не втрачають почуття гумору та діляться у соцмережах власними історіями виживання.
Нагадаємо, "Телеграф" писав, що 4 жовтня росіяни вдарили по вокзалу у Шостці. В цей час на залізничній станції потяг якраз приймав пасажирів.