Рус

Готують на вогнищі та гріють воду на свічках: як жителі Шостки живуть без світла, води та газу (фото, відео)

Автор
Олексій Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Шостка пережила вже не один удар ЗС РФ по інфраструктурі за останній час Новина оновлена 06 жовтня 2025, 22:22
Шостка пережила вже не один удар ЗС РФ по інфраструктурі за останній час. Фото Колаж "Телеграфу"

Шосткинці вже кілька діб поспіль вимушено живуть у спартанських умовах

Роcіяни декілька разів атакували об'єкти критичної інфраструктури в Шосткинському районі Сумської області. Наразі у Шостці триває блекаут, немає газу, а воду містянам подають за графіком.

Шосткинська громада потерпає від наслідків російської агресії. Впродовж декількох днів росіяни позбавили громадян елементарних комунальних послуг, повідомляв міський голова Микола Нога.

У місті, інформував він, відсутні газ та світло, а вода подається по графіку завдяки альтернативній енергетиці. Наразі енергетики, рятувальники та комунальні структури разом із фахівцями з інших регіонів цілодобово опрацьовують відновлення критичної інфраструктури.

Міський голова повідомив, що у Шостці наразі працюють 120 пунктів незламності, де можна зігрітися, підзарядити телефон, а діти та люди похилого віку отримують безкоштовне гаряче харчування.

Мешканці Шостки у пункті незламності
У пункті незламності в Шостці

Окрім того, на залізниці адаптовано маршрути руху до безпекової ситуації. На напрямку Київ–Шостка організовано комбіноване перевезення: потяг і автобус, а приміські рейси тимчасово змінено з урахуванням безпеки пасажирів.

Шостка - як виглядає поїзд після атаки росіян по вокзалу
Пасажирський вагон у Шостці після удару по вокзалу

Рятувальники повідомили, що до мобільних пунктів ДСНС звернулися 2348 мешканців міста, а 1270 людей скуштували теплі страви та зігрілися гарячим чаєм.

Діти у пункті незламності у Шостці
Діти у наметах рятувальників у Шостці

Окрім того, психологи служби підтримали та заспокоїли 656 громадян.

Тим часом, як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, з газом вже понад 50% будинків, також працює близько 80% мобільного покриття.

Намет рятувальників у Шостці
Пункт незламності у Шостці

У "Сумиобленерго" закликали споживачів електроенергії у Шосткинському районі дотримуватися інформаційної тиші.

"Якщо у вас з'явилося світло, не публікуйте інформацію про це в соціальних мережах із зазначенням населених пунктів чи адрес, адже ворог може відстежувати такі повідомлення та повторно атакувати енергооб’єкти в тих громадах", — попередили енергетики.

Самі ж шосткинці, попри все, продовжують жити своє найкраще життя, вважаючи, що тимчасові проблеми минуть. Містяни не втрачають почуття гумору та діляться у соцмережах власними історіями виживання.

Жителі Шостки готують їжу на багатті
Мешканці Шостки готують їжу на відкритому вогні
Чим харчуються у Шостці під час блекаутів
Раціон шосткинця під час блекаутів
Каву у Шостці варять на свічках під час блекауту
Кава, зварена на свічках
Шостка - перші страви готуються на вогні
Гарячі страви готують на мангалах
У Шостці під час блекауту суп варять на переносній газовій плиті
У Шостці живуть гостинні люди, які запрошують на свіжозварений суп
Борщ у Шостці варять на туристичних газових балонах
Борщ у Шостці також варять по особливому
Блекаут у Шостці - як гріють воду
Багато містян перейняли це ноу-хау
Чай у Шостці готують у залізних мисках та на свічках
Чай у Шостці має особливий спосіб приготування
Газовий пальник - як варять каву у Шостці
Каву без газу у мережі приготувати цілком реально
Перші страви у Шостці готують на вуличному комині
Їжу можна приготувати й у комині

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що 4 жовтня росіяни вдарили по вокзалу у Шостці. В цей час на залізничній станції потяг якраз приймав пасажирів.

Теги:
#Сумська область #Війна #Шостка #Блекаут