Готують на вогнищі та гріють воду на свічках: як жителі Шостки живуть без світла, води та газу (фото, відео)

Шосткинці вже кілька діб поспіль вимушено живуть у спартанських умовах

Роcіяни декілька разів атакували об'єкти критичної інфраструктури в Шосткинському районі Сумської області. Наразі у Шостці триває блекаут, немає газу, а воду містянам подають за графіком.

Шосткинська громада потерпає від наслідків російської агресії. Впродовж декількох днів росіяни позбавили громадян елементарних комунальних послуг, повідомляв міський голова Микола Нога.

У місті, інформував він, відсутні газ та світло, а вода подається по графіку завдяки альтернативній енергетиці. Наразі енергетики, рятувальники та комунальні структури разом із фахівцями з інших регіонів цілодобово опрацьовують відновлення критичної інфраструктури.

Міський голова повідомив, що у Шостці наразі працюють 120 пунктів незламності, де можна зігрітися, підзарядити телефон, а діти та люди похилого віку отримують безкоштовне гаряче харчування.

У пункті незламності в Шостці

Окрім того, на залізниці адаптовано маршрути руху до безпекової ситуації. На напрямку Київ–Шостка організовано комбіноване перевезення: потяг і автобус, а приміські рейси тимчасово змінено з урахуванням безпеки пасажирів.

Пасажирський вагон у Шостці після удару по вокзалу

Рятувальники повідомили, що до мобільних пунктів ДСНС звернулися 2348 мешканців міста, а 1270 людей скуштували теплі страви та зігрілися гарячим чаєм.

Діти у наметах рятувальників у Шостці

Окрім того, психологи служби підтримали та заспокоїли 656 громадян.

Тим часом, як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, з газом вже понад 50% будинків, також працює близько 80% мобільного покриття.

Пункт незламності у Шостці

У "Сумиобленерго" закликали споживачів електроенергії у Шосткинському районі дотримуватися інформаційної тиші.

"Якщо у вас з'явилося світло, не публікуйте інформацію про це в соціальних мережах із зазначенням населених пунктів чи адрес, адже ворог може відстежувати такі повідомлення та повторно атакувати енергооб’єкти в тих громадах", — попередили енергетики.

Самі ж шосткинці, попри все, продовжують жити своє найкраще життя, вважаючи, що тимчасові проблеми минуть. Містяни не втрачають почуття гумору та діляться у соцмережах власними історіями виживання.

Мешканці Шостки готують їжу на відкритому вогні

Раціон шосткинця під час блекаутів

Кава, зварена на свічках

Гарячі страви готують на мангалах

У Шостці живуть гостинні люди, які запрошують на свіжозварений суп

Борщ у Шостці також варять по особливому

Багато містян перейняли це ноу-хау

Чай у Шостці має особливий спосіб приготування

Каву без газу у мережі приготувати цілком реально

Їжу можна приготувати й у комині

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що 4 жовтня росіяни вдарили по вокзалу у Шостці. В цей час на залізничній станції потяг якраз приймав пасажирів.