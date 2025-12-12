Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликає усунути правову колізію, що ускладнює бронювання працівників оборонних підприємств, визнаних критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

У повідомленні NAUDI зазначає, що, відповідно до чинного законодавства, підприємства оборонно-промислового комплексу, визнані критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий, період мають право бронювати 100% військовозобов’язаних працівників. Водночас чинна редакція Порядку створила правову колізію: після отримання статусу критично важливого підприємства забронювати нових працівників фактично неможливо, оскільки за новим порядком фіксується гранична чисельність заброньованих працівників.

" Підприємства розширюють виробництво, здійснюють релокацію, на порозі – відкриття експорту. Усі ці чинники вимагають збільшення кількості робочих місць і – відповідно – заброньованих працівників", — йдеться у повідомленні.

Таким чином підприємства ОПК, додає NAUDI, можуть бути позбавлені можливості залучати нових фахівців без ризику їхньої мобілізації. Тим часом пункт 5 Порядку прямо гарантує бронювання всім працівникам критично важливих установ.

Це, за словами NAUDI, створює кадрові ризики та негативно позначається на галузі, яка сьогодні під постійними обстрілами та забезпечує державу озброєнням.

NAUDI закликає терміново усунути наявну правову колізію в Порядку та чітко передбачити можливість бронювання всіх працівників підприємств ОПК у 100-відсотковому обсязі — включно з новоприйнятими, незалежно від дати їхнього працевлаштування.

"Своєчасне врегулювання питання — запорука стабільної роботи галузі та зміцнення національної безпеки", — додає Асоціація.