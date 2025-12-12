NAUDI призывает устранить правовую коллизию, что усложняет бронирование работников оборонных предприятий

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) призывает устранить правовую коллизию, которая усложняет бронирование работников оборонных предприятий, признанных критически важными для обеспечения нужд Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период.

В сообщении NAUDI отмечает, что, согласно действующему законодательству, предприятия оборонно-промышленного комплекса признаны критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период имеют право бронировать 100% военнообязанных работников. В то же время, действующая редакция Порядка создала правовую коллизию: после получения статуса критически важного предприятия забронировать новых работников фактически невозможно, поскольку по новому порядку фиксируется предельная численность забронированных работников.

"Предприятия расширяют производство, осуществляют релокацию, на пороге открытие экспорта. Все эти факторы требуют увеличения количества рабочих мест и соответственно забронированных работников", — говорится в сообщении.

Таким образом, предприятия ОПК, добавляет NAUDI, могут быть лишены возможности привлекать новых специалистов без риска их мобилизации. Между тем, пункт 5 Порядка прямо гарантирует бронирование всем работникам критически важных учреждений.

Это, по словам NAUDI, создает кадровые риски и негативно сказывается на отрасли, которая сегодня находится под постоянными обстрелами и обеспечивает государство вооружением.

NAUDI призывает срочно устранить существующую правовую коллизию в Порядке и четко предусмотреть возможность бронирования всех работников предприятий ОПК в 100-процентном объеме, включая новопринятые, независимо от даты их трудоустройства.

"Своевременное урегулирование вопроса — залог стабильной работы отрасли и укрепление национальной безопасности", — добавляет Ассоциация.