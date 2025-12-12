Росіяни не дають спокою Шостці: чим важливе місто

Ворог може бути зацікавлений у ньому не лише як стратегічному об’єкті, а й з погляду психологічного впливу

Росіяни продовжують атакувати Шостку на Сумщині. Останнім часом удари по ньому почастішали й на це може бути одразу кілька причин.

Що потрібно знати:

Шостка розташована близько до кордону, що робить її зручною ціллю для ворога

Обстріли можуть бути спрямовані на залякування мешканців

Місто має значну культурну спадщину та історичний вплив на регіон

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, чому це місто не дає спокою росіянам і вони так посилено завдають ударів по ньому.

Почати варто з того, що Шостка розташована близько до кордону, тому ворог може використовувати його як один із головних напрямів тиску на прикордонні райони.

Шостка на карті

Метою їхніх ударів може бути звичайний терор населення. Тобто щоб змусити людей залишати регіон, створюючи "сіру зону" вздовж кордону.

Шостка

Також варто додати, що удари, зокрема, завдаються по інфраструктурі. Таким чином противник може намагатися ускладнити роботу служб, комунікацій та логістики.

Чому Росія атакує Шостку

У Шостці є чимала кількість підприємств та заводів, а також залізничне сполучення та перетин важливих автомагістралей.

Серед основних діючих підприємств Шостки можна виділити: "Шосткинський реактивний завод", "Лакталіс Суми" Шосткинський молокозавод, завод виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів, КЗ "Імпульс", хімічний завод тощо.

Це місто може цікавити ворога як стратегічний об’єкт, а й з погляду психологічного впливу. Хоча назвати достовірну причину, через яку противник атакує Шостку, сказати важко, але це місто має велику культурну спадщину і мало свій історичний внесок у становлення України.

Також слід розуміти, що Росії легше дострілювати у невеликі міста Сумщини та завдяки невеликій відстані (понад 43 км до кордону) та враховуючи особливості роботи ППО.

Останні атаки по Шостці

Сьогодні, 12 грудня, росіяни завдали удару по спортивній школі, в якій проходило тренування дітей. Використовували два БПЛА. Попередньо всі живі, поранених немає, дітей та тренерів оперативно евакуювали.

Удар по Шостці

Також Росія прицільно била по Шостці на початку жовтня. Тоді під удар потрапив вокзал. Обстрілом зачепило пасажирський та приміський потяги, одна людина загинула, десятки постраждали. Після цієї атаки місто залишилося без світла, газу та води.

Удар по вокзалу

