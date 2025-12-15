Правда про повербанки: чому ємність на упаковках завжди вища за реальну

Купуючи портативні акумулятори, завжди слід вибирати моделі із запасом

Цифри заявлені на упаковках повербанків найчастіше не відповідають дійсності. Так, наприклад, купуючи пристрій на 10 тисяч мА · год., насправді людина отримує зовсім інші значення.

"Телеграф" розповідає про те, чому так відбувається.

Як виявилося, все тому, що зазначена виробником ємність портативного акумулятора насправді є номінальною. Реальне значення – фактична кількість енергії, яку пристрій здатний передати іншим гаджетам завжди буде менше.

Це у непоінформованих людей може викликати почуття невиправданих очікувань, коли на виході повербанк розряджається швидше, ніж того хотілося б.

Чому цифри різні

Реальна ємність повербанка не відповідає фактичній через втрати частини енергії при зарядці пристроїв.

Це відбувається через так звану конвертацію напруги. Річ у тім, що виробники батарей часто вказують ємність із розрахунком роботи під напругою близько 3,7 вольта. Приблизно такий вольтаж дані гаджети використовують за замовчанням. Але для живлення смартфонів та інших зовнішніх пристроїв через USB-кабель необхідно від 5 вольт і вище. Тому під час заряджання відбувається конвертація напруги, що призводить до часткової втрати енергії.

Також енерговтрати відбуваються й у процесі передачі.

Ступінь витрати залежить від:

потужності зарядки

температури навколишнього середовища

вологості

інших зовнішніх факторів

Але, як правило, ці втрати не такі великі, як при конвертації.

Тому, купуючи повербанк, завжди слід вибирати моделі "із запасом", враховуючи все вищезазначене.

Як дізнатися "реальні" характеристики повербанку

Розрахунок на конкретному прикладі:

Припустимо, номінальна ємність вашого повербанка становить 20 000 мА · год., А вказана для неї напруга — 3,7 вольта. Тоді реальна кількість енергії, яку повербанк зможе передати вашому пристрою, буде приблизно такою: 20000 * 3,7/5 * 0,85 = 12580 мА · год.

