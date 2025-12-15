Правда о повербанках: почему емкость на упаковках всегда выше реальной

Покупая портативные аккумуляторы, всегда следует выбирать модели "с запасом"

Цифры заявленные на упаковках повербанков чаще всего не соответствуют действительности. Так, например, покупая устройство на 10 тысяч мА·ч., в реальности человек получает совсем другие значения.

"Телеграф" рассказывает о том, почему так происходит.

Как оказалось, все потому, что указанная производителем емкость портативного аккумулятора на самом деле является номинальной. Реальное значение – фактическое количество энергии, которую устройство способено передать другим гаджетам будет всегда меньше.

Это у неосведомленных людей может вызвать чувство неоправданных ожиданий, когда на выходе повербанк разряжается быстрее, чем того хотелось бы.

Почему цифры разные

Реальная емкость повербанка не соответствует фактической из-за потери части энергии при зарядке устройств.

Это происходит из-за так называемой конвертации напряжения. Дело в том, что производители батарей часто указывают емкость с расчетом на работу под напряжением около 3,7 вольта. Приблизительно такой вольтаж данные гаджеты используют по умолчанию. Но для питания смартфонов и других внешних устройств через кабель USB необходимо от 5 вольт и выше. Поэтому во время зарядки происходит конвертация напряжения, что приводит к частичной потере энергии.

Также энергопотери происходят и в процессе передачи.

Степень расхода зависит от:

мощности зарядки

температуры окружающей среды

влажности

других внешних факторов

Но, как правило, эти потери не так велики, как при конвертации.

Поэтому, покупая повербанк, всегда следует выбирать модели "с запасом", учитывая все вышеуказанное.

Как узнать "реальные" характеристики повербанка

Расчет на конкретном примере:

Предположим, номинальная емкость вашего повербанка составляет 20 000 мА·ч., а указанное для нее напряжение — 3,7 вольта. Тогда реальное количество энергии, которую повербанк сможет передать вашему устройству, будет примерно таким: 20 000*3,7/5*0,85 = 12 580 мА·ч.

Напомним, ранее мы писали о том, почему в хрущевках такие низкие потолки.