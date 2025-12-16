У низці областей може бути всього 2 години світла на добу: названа умова

Енергосистема працює на межі

Морози нижче десяти градусів можуть різко змінити ситуацію зі світлом у кількох регіонах України. За таких температур навантаження на енергосистему зростає настільки, що діючих потужностей може не вистачити навіть із урахуванням імпорту. У результаті графіки відключень можуть стати значно жорсткішими, а час з електропостачанням — скоротитися до мінімуму.

Що треба знати:

Морози різко збільшують навантаження на мережу

Світло можуть давати 2–4 години на добу

Про повний блекаут не йдеться

Про це у бліцінтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв. Детальніше читайте у матеріалі: "Графіки відключень посилять через морози: експерт назвав міста, що можуть постраждати найбільше".

За словами експерта, у разі тривалих морозів споживання електроенергії в Україні зростає приблизно на 20%. Це пов’язано з активним використанням електрообігрівачів і додатковим навантаженням на мережі.

Крім того, каже Ігнатьєв, різке похолодання створює серйозний тиск на підстанції, частина яких досі працює після аварійних ремонтів. Подібна ситуація вже спостерігалася минулої зими, зокрема в Одесі, коли обладнання не витримувало пікових навантажень.

Станіслав Ігнатьєв

Спеціаліст наголосив, що мова не йде про повне знеструмлення країни, однак "графіки відключень можуть стати значно жорсткішими, а електропостачання — обмеженим".

У таких умовах світло в окремих регіонах може з’являтися лише на 2–4 години протягом доби. Це рішення розглядається як вимушений крок для збереження стабільної роботи всієї системи.

Обсяг і тривалість відключень залежатимуть від температури та стану конкретної інфраструктури. Найбільші ризики цієї зими, за оцінкою експерта, стосуються кількох областей.

Надкритична ситуація буде у Чернігівській області, де ворог пошкодив усі підстанції, та Сумській області, каже експерт.

Також до переліку міст із найскладнішими умовами він відніс Херсон, Чернігів і Київ, де навантаження на мережі традиційно високе.

