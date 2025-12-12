Світло в українців "крадуть" цирки та сауни: чи стануть графіки меншими після ревізії Кабміну

Три з п’яти тисяч об’єктів критичної інфраструктури насправді не відповідають критеріям

До об’єктів критичної інфраструктури, згідно з законом України, належать 17 категорій – урядування, енергозабезпечення, охорона здоров’я, оборона та інші. Однак, серед цих категорій не вказані заклади, які надають розважальні послуги. Попри це, такі є серед самого переліку важливих закладів.

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, близько 3 тисяч об’єктів – бань, саун, ресторанів та навіть торгівельних центрів – занесені до списку об’єктів, яким не тільки не відключають світло, але й яких звільнили від сплати за електроенергію. "Телеграф" розповість деталі того, як уряд планує з цим боротися та чи будуть їхні заходи дієвими.

Знеструмити всіх не вдасться?

З п’яти з гаком тисяч критичних підприємств, понад три тисячі — "важко віднести до таких". У час, коли споживачі живуть в обмеженнях електропостачання, що тривають по 16 годин, зі світлом працюють цирки, фітнес-зали та торгівельні центри – як критично важливі для економіки під час воєнного стану.

В коментарі "Телеграфу" голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв підтвердив, що це твердження є правдивим, однак частково. За його словами, на підстанціях є так звані "комірки", на яку може бути заживлена, наприклад, військова частина.

"Тому не знеструмлюють обʼєкти на цій лінії. Щоб їх знеструмити, необхідно мати окрему "комірку" або телемеханіки до кожного", – говорить він.

Постановою КМУ від 24.05.2024 № 600 затверджено порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності.

Згідно з пунктом 30, до переліку критично важливих об’єктів із пріоритетним електропостачанням належать об’єкти енергетичної та життєзабезпечувальної інфраструктури, заклади охорони здоров’я, військові частини, підприємства оборонного комплексу і залізничного транспорту, підприємства, важливі для продовольчої, економічної чи енергетичної безпеки, виробництва з безперервним циклом, електронні комунікаційні мережі та органи державної влади.

Переліки критично важливих об’єктів формують і затверджують обласні та Київська міська державні адміністрації, а інформація про них має обмежений доступ.

Що пропонує робити Кабмін

Кабінет Міністрів дійсно ухвалив рішення терміново переглянути перелік об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. На всю процедуру відведено лише два дні, і за цей час місцеві адміністрації мають повністю оновити списки критичної інфраструктури, вилучивши з них ті об’єкти, що не відповідають статусу критично важливих.

За новим підходом під відключення можуть потрапити підприємства та установи, що не мають прямого відношення до оборонної сфери і підключені до підстанцій обленерго на загальних умовах.

"Водночас відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним", – дописала в Telegram-каналі Юлія Свириденко.

Станіслав Ігнатьєв пояснив механізм, який уряд застосовує для оновлення переліків. За його словами, центральні військові адміністрації направили відповідні запити до обленерго та енергопостачальних компаній, які мають надати свої списки об’єктів.

Після цього ЦВА здійснять перегляд та передадуть оновлену інформацію до Кабміну.

Дієвим це не буде, оскільки обленерго не нададуть швидко інформацію, особливо, приватні. Це як з бронюванням: готується пакет документів щодо критичності підприємства і від рівня важливості подається чи в ВЦА, а ВЦА далі клопоче, або передає у галузеве міністерство Станіслав Ігнатьєв

Олексій Кучеренко у коментарі "Телеграфу" зазначив, що перегляд списків є необхідним кроком, адже протягом тривалого часу в них потрапляли об’єкти, які не мали жодного відношення до критичної інфраструктури.

Там була корупційна схема, як на мене, сумніву немає. Тільки не треба все не енергетиків валити. Бо ці статуси давали і ОДА, і Міністерство, і Мінекономіки, якщо я не помиляюся Олексій Кучеренко

Кучеренко підкреслив: наведення порядку все ж дасть результат, адже система давно потребувала очищення.

Надії на зменшення графіків марні?

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що рішення щодо перегляду критичної інфраструктури було ухвалене з метою підтримки населення, адже вивільнені обсяги електроенергії будуть спрямовані на побутові потреби громадян.

Водночас уряд зобов’язав комунальні служби вимкнути декоративну та рекламну підсвітку будівель, парків і частини доріг, а зекономлену електроенергію переорієнтувати для споживачів.

Однак навіть після очищення списків і додаткових заходів економії українцям не варто очікувати швидкого повернення до стабільного електропостачання, говорить Володимир Омельченко.

"Цього не буде, оскільки дефіцит генерації та мережеві обмеження є набагато більшими, але деяке, незначне зниження тривалості відключень буде, що в нинішніх умовах теж цінне", — пояснює експерт.

Він також наголошує, що уряду потрібно бути готовим до найгіршого сценарію, зважаючи на спроби Росії розділити українську енергосистему по Дніпру. У разі реалізації такого плану державі доведеться максимально обмежити роботу великих промислових підприємств, зберігши пріоритет за побутовими споживачами та об’єктами життєзабезпечення.

Раніше "Телеграф" писав, що російські атаки з енергетичної інфраструктури продовжуються вже третій рік поспіль. Кожен масований удар залишає мільйони українців без електропостачання на 12–18 годин на добу. Обстріли виводять з ладу теплоелектростанції та високовольтні лінії, що призводить до критичного стану енергосистеми країни.