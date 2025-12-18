"У Кремля плаваюча свідомість": Цимбалюк про те, що буде після можливого перемир’я

Мирні ініціативи Трампа можуть лише заморозити війну, але не зупинити її — причина в Росії

Якщо гіпотетично уявити, що за посередництва Дональда Трампа вдасться досягти певної результативності і бойові дії будуть зупинені, це зовсім не означатиме кінець війни. Швидше мова піде про її "заморожування". Про це заявив журналіст Роман Цимбалюк.

На його думку, війна перейде до іншої фазу. "У будь-якому випадку це холодна війна на десятиліття вперед. Можливо, вона не буде холодною, триватиме гаряча", — заявляє журналіст, зазначаючи, що в Росії є посил на вбивства.

Цікаве на тему: У ГУР кажуть, що Росія вже веде війну проти Європи: Скибицький розкрив деталі

Росія, як каже Цимбалюк, використовує для обґрунтування війни "плаваючу свідомість", змінюючи "центр зла" з Вашингтона на Лондон, а то й на всю Європу. При цьому Україну представляють як маріонеток, але тут є нестикування, каже журналіст: "якщо маріонетки, чому ми не слухаємось Дональда Трампа?"

"Ворог призначається шляхом перемикання цього тумблера", — зазначає Цимбалюк, акцентуючи, що російська система налаштована саме під це. Головними є внутрішній посил країни — сама війна. "Народжуйте мені солдатів, я обов’язково всіх утилізую. Або в Естонії, або в Україні, ну чи ще десь", — резюмує журналіст російську ідею.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Путін, попри розмови щодо мирних переговорів та ініціативи США, не демонструє готовності завершувати війну, вважає експерт. Навпаки, він посилює агресивну риторику, загрожує Європі, обіцяє продовжувати війну проти України та добиватися цілей силою.