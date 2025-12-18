"У Кремля плавающее сознание": Цымбалюк о том, что будет после возможного перемирия

Мирные инициативы Трампа могут лишь заморозить войну, но не остановить её — причина в России

Если гипотетически представить, что при посредничестве Дональда Трампа удастся добиться определённой результативности и боевые действия будут остановлены, это вовсе не будет означать конец войны. Скорее речь пойдёт о её "заморозке". Об этом заявил журналист Роман Цымбалюк.

С его точки зрения, война перейдет в другую фазу. "В любом случае это холодная война на десятилетие вперёд. Возможно, она не будет холодная, будет продолжаться горячая", — заявляет журналист, отмечая, что в России есть посыл к убийствам.

Россия, как говорит Цымбалюк, использует для обоснования войны "плавающее сознание", меняя "центр зла" с Вашингтона на Лондон, а то и на всю Европу. При этом Украину представляют как марионеток, но тут есть нестыковка, отмечает журналист: "если марионетки, почему мы не слушаемся Дональда Трампа?"

"Враг назначается путём переключения этого тумблера", — отмечает Цымбалюк, акцентируя, что российская система настроена именно под это. Главны внутренний посыл страны именно война. "Рожайте мне солдат, я обязательно всех утилизирую. Или в Эстонии, или в Украине, ну или ещё где-то", — резюмирует журналист российскую идею.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Путин, несмотря на разговоры о мирных переговорах и инициативы США, не демонстрирует готовности завершать войну, считает эксперт. Напротив, он усиливает агрессивную риторику, угрожает Европе, обещает продолжать войну против Украины и добиваться целей силой.