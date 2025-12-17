Блекаут в Одесі дав світла в інші регіони? Експерт пояснив ситуацію

Генерація в будь-якій країні нерівномірно розподілена по території

Після того як Росія в ніч на 13 грудня масовано атакувала енергетичну систему Одещини, Одеса та багато інших населених пунктів області лишилися без світла. Дехто впевнений, що через те, що регіон лишився без електрики, в інших ситуація покращилася.

Що треба знати:

Світло на заході України не відключають не тому, що Одеса сидить без електрики

Проблема в тому, як передавати електроенергію у дефіцитні регіони

Генерація не є рівномірно розподіленою по території країни, Одещина завжди була "енергетичним тупиком"

Чому це не так, у бліцінтерв'ю "Телеграфу" пояснив експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар: Не вірте про 22 години без світла: експерт розповів, що буде з графіками взимку

Думку, що поки Одеса без електрики, ця електроенергія дістається Києву, Львову, іншим містам, він назвав ІПСО. Тобто, інформаційно-психологічною операцією ворога, для маніпулювання та впливу на емоції та думки українців.

Це ще одна ІПСО. Одеса не є регіоном енергогенерації, з якого в енергосистему надходить значна кількість електроенергії. Тим більше через Одесу не йде транзитний енергопотік до інших частин України, — пояснив Гончар

Питання, додав експерт, що генерація в будь-якій країні не є рівномірно розподіленою по території. В деяких регіонах її багато, десь менше, десь зовсім немає.

Одещина — це завжди був енергетичний тупик. Коли кажуть, що якщо одна область не отримує електроенергії через пошкоджену ЛЕП чи уражену підстанцію, то іншим відразу стане краще — це не так, Михайло Гончар

Він пояснив, що головне — як влаштована система передачі електроенергії. Якщо десь є надлишок електроенергії, можуть бути дуже обмежена можливість передати її туди, де дефіцит.

Західні області не вимикають, але технічної можливості передати частину електроенергії, наприклад, на Одещину чи Полтавщину, просто немає. Ситуація на заході об'єктивно краща тому, що наявна генерація якраз може живити ці області. На додаток, цю енергію треба кудись дівати, поки немає можливості подати її в столичний регіон — там теж тривають відновлювальні роботи. В іншому випадку довелося б зменшувати потужність енергоблоків АЕС, що не є добре, — резюмував Михайло Гончар

