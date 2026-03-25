Як освятити паску вдома перед екраном: покрокова інструкція від священика тим, хто не може піти до церкви
Слід уважно слухати молитву священика
Наближається Великдень, під час якого багато вірян підуть у храм, щоб освятити паски. Однак якщо у людини немає можливості відвідати церкву цього дня, то це можна зробити і вдома.
Про це у коментарі "Телеграфу" розповів священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ Тарас Видюк.
За словами Видюка, благословити страви вдома молитвою допускається, але у виняткових ситуаціях, наприклад, через військові погрози або хвороби. Це вважається вимушеним кроком, але він не замінює повноти церковного освячення.
"Перегляд богослужіння онлайн не замінює безпосереднього освячення паски. Паска освячується тільки через читання особливої молитви і окроплення свяченою водою, тому якщо Ви дивитесь онлайн богослужіння, слід уважно слухати молитву священника і взявши святу воду, яка є вдома (йорданська, стрітенська) і окропити нею паску", — пояснює священник.
Водночас — вже освячена паска, навіть з магазину, повторного освячення не потребує.
