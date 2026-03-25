Как освятить паску дома перед экраном: пошаговая инструкция от священника тем, кто не может пойти в церковь

Следует внимательно слушать молитву священника

Приближается Пасха, во время которой многие верующие пойдут в храм, чтобы освятить паски. Однако, если у человека нет возможности посетить церковь в этот день, то это можно сделать и дома.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ Тарас Видюк.

Детальнее об этом: "Как правильно праздновать Пасху. Священник объяснил, что не ошибка и не грех".

По словам Видюка, благословить блюда дома молитвой допускается, но в исключительных ситуациях, например из-за военных угроз или болезней. Это считается за вынужденный шаг, но он не заменяет полноты церковного освящения.

Пасхальная корзинка. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

"Просмотр богослужения онлайн не заменяет непосредственного освящения паски. Паска освящается только через чтение особой молитвы и окропление святой водой, поэтому если Вы смотрите богослужение онлайн, следует внимательно слушать молитву священника и, взяв святую воду, которая есть дома (иорданскую, стретенскую), окропить ею паску", — объясняет священник.

В то же время — уже освященная паска, даже из магазина, повторного освящения не требует.

Напомним, ранее мы писали о том, когда Пасха в 2026 году у православных и католиков и почему возникает путаница.