Как освятить паску дома перед экраном: пошаговая инструкция от священника тем, кто не может пойти в церковь
Следует внимательно слушать молитву священника
Приближается Пасха, во время которой многие верующие пойдут в храм, чтобы освятить паски. Однако, если у человека нет возможности посетить церковь в этот день, то это можно сделать и дома.
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ Тарас Видюк.
По словам Видюка, благословить блюда дома молитвой допускается, но в исключительных ситуациях, например из-за военных угроз или болезней. Это считается за вынужденный шаг, но он не заменяет полноты церковного освящения.
"Просмотр богослужения онлайн не заменяет непосредственного освящения паски. Паска освящается только через чтение особой молитвы и окропление святой водой, поэтому если Вы смотрите богослужение онлайн, следует внимательно слушать молитву священника и, взяв святую воду, которая есть дома (иорданскую, стретенскую), окропить ею паску", — объясняет священник.
В то же время — уже освященная паска, даже из магазина, повторного освящения не требует.
