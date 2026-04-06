Ціни на продукти після Великодня впадуть, але не всі. Чи є сенс бігти в магазин

Вартість продуктового кошика високий і без свят

Ціни на продукти перед Великоднем не мають серйозно зрости, розповіли "Телеграфу" експерти. Може подорожчати м'ясо, але після свят вартість має знизитися.

Про те, чи чекати зростання цін на продукти перед святами, "Телеграфу" розповіли президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та експерт плодоовочевого ринку України "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва. За їхніми прогнозами покупці не відчують значного цінового стрибка.

Чи подорожчають м'ясо, овочі, солодощі

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко не чекає значного підвищення цін на продукти перед Великоднем. Хоча якщо порівнювати з торішніми — вони вищі.

М'ясо

За його словами, перед Великоднем традиційно дорожчає м'ясо, але після свят ціни стабілізуються. Вартість м'яса в Україні зараз і так висока, тому особливо зростати вона не буде.

Овочі

Що стосується фруктів та овочів, то ніякого впливу свята на їхню ціну не мають. Це сезонний фактор — дешевшає редис, зелена цибуля.

Редис, цибуля, потепліло, урожай пішов, теплиці пішли, навіть приватні. Все, вже цін особливих (високих, — ред.) немає, — каже експерт

Солодощі

Солодощі, там особливо нема чому мінятись. У нас на сьогодні кондитерки дуже-дуже-дуже багато. Її всю не розкуповують, — зазначив Охріменко

Паски

Він пояснив, що паски зараз дорожчі ніж торік, і це природно. Адже зросли в ціні складники випічки — борошно, масло, яйця тощо.

По-перше, і зарплата в людей зросла за рік, а по-друге, виготовлення паски залежить від борошна. Борошно подорожчало, масло подорожчало. Кожний рік паска дорожча, ніж в минулому, це факт. Але б я не сказав що надмірно, Олександр Охріменко

Яйця

Яйця дійсно подорожчали, але вони подорожчали раніше, зазначив експерт. Традиційно перед Великоднем, як і цього року, попит на цей продукт зріс.

Поточні ціни на яйця в Україні

Ціни на овочі — прогноз

Огірки

Як розповіла експерт плодоовочевого ринку України "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва, на відміну від минулих років, коли перед Великоднем традиційно зростали ціни на тепличні огірки, цього року цей овоч не демонструє зростання вартості. Річ у тім, що виробники вийшли на повні виробничі потужності і огірка на ринку багато, тому ціна навіть падає, каже експертка.

Крім того, є імпорт з Польщі. І ціна на імпортний огірок значно нижче ніж у нас. Якщо вітчизняні виробники гуртом віддають огірки по 120-130 грн, то польський огірок пропонується по 100 грн. Минулого року гуртові ціни на огірок була 90-120 гривень.

Помідори

А з томатами інша ситуація. Томати в нас навпаки дорожчали, тому що основну пропозицію на сьогодні на нашому ринку складає саме імпортний томат виробництва Туреччина. А ми знаємо, що в нас зараз проблеми саме з логістичним постачанням. Здорожчало паливо, і це закладається у ціну томата, — пояснила Ксенія Гусєва

Овочевий ринок

Саме тому, ціни на помідори зростають. Зараз лише поодинокі українські виробники вже почали збір томатів. Якщо в Україні похолодає, помідори можуть здорожчати ще.

Це ще такі дуже невеличкі об'єми і вони поставили ціну 170 грн, а імпортний томат десь 130-150 грн заходить. Це по такій ціні він заходить саме на ринок, а в роздріб він же ж буде дорожче. Вони його можуть завозити по 100 грн, а вроздріб ви його будете купувати 180-190, — каже експертка

Масові поставки вітчизняного тепличного томата за прогнозами очікуються тільки після 20 квітня. Тоді можливо зниження ціни.

Редис

Редиска вже почала масово поступати у продаж, ціна на неї падає. Ще два-три тижні тому цінник був 200 грн. Зараз 120, 130, 90, 80. За прогнозом Гусєвої, редис дешевшатиме й надалі.

А що стосується баклажанів, кабачків, то це наразі це не наша продукція, це імпорт. І тому тут буде ціна залежати саме від логістики, від поставок, — прогнозує експертка

