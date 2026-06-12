Майже на 40 літер: яке слово вважають найдовшим в українській мові

Вимовити його з першого разу вдасться не всім.

Більшість українців вважають найдовшим словом української мови "рентгеноелектрокардіографічного", яке налічує 31 літеру та занесене до Книги рекордів України. Проте, як з'ясуваося, існує ще довша лексема. "Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповість про неї докладніше.

Йдеться про слово "а-фторсульфонілоксиалканперфторкарбонова", яке є частиною назви хімічної сполуки "а-фторсульфонілоксиалканперфторкарбонова кислота". Дослідники виявили цю лексему в одному з номерів журналу "Хімічна промисловість України". Вона містить 38 літер і претендує на звання найдовшого слова, яке коли-небудь траплялося в україномовних текстах.

Що ж означає ця складна конструкція? Кожна частина слова описує певний елемент хімічної будови речовини. Такі терміни створюються за міжнародними правилами хімічної номенклатури, тому можуть складатися з великої кількості морфем і виглядати майже незрозумілими для людей без спеціальної освіти.

Фахівці пояснюють, що довгі слова найчастіше зустрічаються саме в науці. Особливо це стосується хімії, де назва речовини нерідко містить інформацію про її склад, структуру та властивості. Через це окремі терміни можуть перевищувати кілька десятків літер.

Чому в українській мові з'являються такі довгі слова

Мовознавці зазначають, що українська має потужні можливості для словотворення. Вона дозволяє поєднувати кілька коренів, префіксів та інших словотворчих елементів в одне слово. Саме тому в науковій термінології можуть виникати справжні мовні гіганти.

При цьому більшість рекордно довгих слів залишаються зрозумілими лише вузькому колу фахівців. У повсякденному житті українці значно частіше використовують короткі та зручні слова, а мовні рекордсмени залишаються цікавинкою для дослідників мови.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про милозвучне, але забуте слово, яке впізнають тільки в Києві.