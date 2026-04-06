Цены на продукты после Пасхи упадут, но не все. Есть ли смысл бежать в магазин

Стоимость продуктовой корзины высокая и без праздников

Цены на продукты перед Пасхой не продемонстрируют серьезного роста, рассказали "Телеграфу" эксперты. Может подорожать мясо, но после праздников стоимость должна снизиться.

О том, ждать ли роста цен на продукты перед праздниками, "Телеграфу" рассказали президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и эксперт плодоовощного рынка Украины "АПК-Информ" Ксения Гусева. По их прогнозам покупатели не ощутят значительного ценового скачка.

Подорожают ли мясо, овощи, сладости

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не ожидает значительного повышения цен на продукты перед Пасхой. Хотя если сравнивать с прошлогодними – они выше.

Мясо

По его словам, перед Пасхой традиционно дорожает мясо, но после праздников цены стабилизируются. Стоимость мяса в Украине сейчас и так высокая, поэтому особо расти она не будет.

Овощи

Что касается фруктов и овощей, то никакого влияния праздника на их цену нет. Это сезонный фактор – дешевеет редис, зеленый лук.

Редис, лук, потеплело, урожай ушел, теплицы пошли, даже частные. Все уже цен особых (высоких, — ред.) нет, — говорит эксперт

Сладости

Сладости, там особенно нечему меняться. У нас на сегодня кондитерки очень-очень много. Ее всю не раскупают, — отметил Охрименко

Паски

Он объяснил, что пояса сейчас дороже, чем в прошлом году, и это естественно. Ведь выросли в цене составляющие выпечки – мука, масло, яйца и т.д.

Во-первых, и зарплата у людей выросла за год, а во-вторых, изготовление паски зависит от муки. Мука подорожала, масло подорожало. Каждый год паска дороже, чем в прошлом, это факт. Но я бы не сказал что чрезмерно, Александр Охрименко

Яйца

Яйца действительно подорожали, но они подорожали раньше, отметил эксперт. Традиционно перед Пасхой, как и в этом году, спрос на этот продукт вырос.

Текущие цены на яйца в Украине

Цены на овощи — прогноз

Огурцы

Как рассказала эксперт плодоовощного рынка Украины "АПК-Информ" Ксения Гусева, в отличие от прошлых лет, когда перед Пасхой традиционно росли цены на тепличные огурцы, в этом году этот овощ не демонстрирует роста стоимости. Дело в том, что производители вышли на полные производственные мощности и огурца на рынке много, потому цена даже падает, говорит эксперт.

Кроме того, есть импорт из Польши. И цена на импортный огурец значительно ниже, чем у нас. Если отечественные производители отдают огурцы по 120-130 грн, то польский огурец предлагается по 100 грн. В прошлом году оптовая цена на огурец была 90-120 гривен.

Помидоры

А с помидорами другая ситуация. Томаты у нас наоборот дорожали, потому что основное предложение сегодня на нашем рынке составляет именно импортный томат производства Турция. А мы знаем, что у нас сейчас проблемы именно с логистическим снабжением. Подорожало топливо, и это закладывается в цену томата, — объяснила Ксения Гусева

Овощной рынок

Именно поэтому цены на помидоры растут. Сейчас украинские производители уже начали сбор томатов. Если в Украине похолодает, то помидоры могут подорожать еще.

Это еще такие очень небольшие объемы и поставили цену 170 грн, а импортный томат где-то 130-150 грн заходит. Это по такой цене он заходит именно на рынок, а в розницу он будет дороже. Они его могут завозить по 100 грн, а в розницу вы его будете покупать 180-190, — говорит эксперт

Массовые поставки отечественного тепличного томата по прогнозам ожидаются только после 20 апреля. Тогда возможно понижение цены.

Редис

Редис уже начал массово поступать в продажу, цена на него падает. Еще две-три недели тому назад ценник был 200 грн. Сейчас 120, 130, 90, 80. По прогнозу Гусевой, редис будет дешеветь и дальше.

А что касается баклажанов, кабачков, то это пока не наша продукция, это импорт. И потому здесь будет цена зависеть именно от логистики, от поставок, — прогнозирует эксперт

