Перший фейл та купа видалень: як пройшов матч-відкриття ЧС-2026 (відео)

Перша гра на Мундіалі порадувала боротьбою та емоціями

У четвер, 11 червня, стартував 23-й чемпіонат світу з футболу. У матчі відкриття зіграли команди Мексики та ПАР.

Що потрібно знати

Кіньйонес забив перший гол на ЧС-2026

Хіменес подвоїв перевагу Мексики

Футболісти ПАР запам’яталися двома червоними картками, у Мексики — 1 вилучення

Зустріч, що проходила у Мехіко на однойменному стадіоні, завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів. Про це повідомляє "Телеграф".

На 9-й хвилині зустрічі Хуліан Кіньйонес скористався помилкою оборони ПАР, "обікрав" захисника і потужно, а головне точно, пальнув низом.

На початку другого тайму гості залишилися у меншості після фолу останньої надії у виконанні Сфіфело Сітхоула. Мексиканці скористалися більшістю, забивши ще один гол. З "другого поверху" відзначився Рауль Хіменес. Під завісу другого тайму гравець ПАР Темба Зване вдарив суперника рукою по обличчю. Після перегляду VAR рефері вилучив гравця. А у компенсований час червоний колір перед собою побачив мексиканець Сезар Монтес за фол останньої надії.

В іншому матчі групи А зіграють Південна Корея та Чехія. Цей поєдинок розпочнеться 12 червня о 05.00.

Повний відеоогляд матчу Мексика — ПА. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступні повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей. Перед стартом Мундіалю пролунало кілька скандалів. Не обійшлося без російського сліду.