Обійшов самого Роналду: автором першого гола ЧС-2026 став натуралізований футболіст (відео)

Колишній колумбієць забив перший гол на Мундіалі

У четвер, 11 червня, стартував 23-й чемпіонат світу з футболу. У матчі відкриття грають команди Мексики та ПАР.

Що потрібно знати

Перший гол на ЧС-2026 забив натуралізований мексиканець

Кіньйонес раніше виступав за Колумбію

Хуліан обійшов Роналду у гонці бомбардирів у сезоні 2025/26

Автором першого гола на Мундіалі став мексиканець Хуліан Кіньйонес. Про це повідомляє "Телеграф". Відео надане Megogo.

На 9-й хвилині Кіньйонес "обкрав" захисника гостей і потужно пальнув низом — кіпер збірної ПАР не зумів відбити м’яч.

Хуліан народився в Колумбії й навіть грав за "молодіжку" колумбійців, але 2023 року вирішив виступати за збірну Мексики. 29-річний нападник "Аль-Кадісії" (Ель-Хубар) минулого сезону став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії (33 голи). Він обійшов самого Кріштіану Роналду з Аль-Насра (28 голів).

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступні повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей. Перед стартом Мундіалю пролунало кілька скандалів. Не обійшлося без російського сліду.