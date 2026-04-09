Чому можуть відмовити в безкоштовному пам'ятнику для захисника? Названо головну причину

Автор
Галина Михайлова
Поховання українських захисників в Києві та Львові Новина оновлена 09 квітня 2026, 13:08
Поховання українських захисників в Києві та Львові. Фото Колаж "Телеграфу"

Закон гарантує безкоштовне поховання

Історія з похованням Максима Неліпи, на якому не можуть встановити типовий для захисників пам'ятник бюджетним коштом — не поодинока. Навіть попри державні гарантії для захисників, встановлення пам’ятника не завжди оплачується з бюджету. Причина — у рішенні місцевої влади.

Що потрібно знати:

  • Організація похорону — фінансується з бюджету
  • Питання облаштування могил часто вирішується на рівні місцевої влади
  • У Києві бюджетні пам’ятники встановлюють лише у спеціальних секторах почесних поховань

"Телеграф" розбирався із нюансами облаштування могил захисників у Києві у статті: "Пам’ятник для Максима Неліпи: у КМДА пояснили, чому його родина збирає гроші". Важливо розуміти — питання створення меморіальних комплексів і облаштування поховань в першу чергу — зона відповідальності місцевої влади.

Безкоштовне поховання не означає безкоштовний пам’ятник

В Україні питання поховань регулює базовий Закон "Про поховання та похоронну справу". Саме він визначає головний принцип: поховання окремих категорій осіб, зокрема військових і захисників України, здійснюється безоплатно для родини. Це означає, що організація самого поховання не повинна фінансово лягати на близьких загиблого.

Водночас інша ситуація складається з облаштуванням могил і встановленням пам’ятників. Закон прямо не гарантує автоматичного повного фінансування цих витрат у кожному випадку.

Могили захисників на Лісовому кладовищі у Києві

Місце вирішує: як локація поховання впливає на фінансування

У Києві, бюджетне встановлення намогильних споруд можливе лише у спеціально визначених секторах почесних поховань. Якщо захисника поховано саме в такому секторі — облаштування могили фінансується з міського бюджету.

За даними КМДА, це такі місця:

  • Лісове кладовище — ділянки 78-Б та 79
  • Міське кладовище — ділянки 42, 86, 102, 146, а також Меморіальна алея
  • Совське кладовище — ділянка 7-А
  • Військове кладовище — ділянка 4
  • Бортничанське кладовище — ділянки 4 та 4-А
  • Лук’янівський державний історико-меморіальний заповідник — Алея почесних поховань.

Однак якщо поховання відбулося поза межами цих секторів, ситуація змінюється. Родина змушена самостійно оплачувати виготовлення та встановлення пам’ятника, лише після цього рідні можуть звернутися за частковою компенсацією з місцевого бюджету. Компенсація надається лише за наявності повного пакета документів і після розгляду спеціальною комісією. Важливо — її розмір обмежений (наприклад, у Києві — до 50 тисяч гривень).

Національне військове меморіальне кладовище - могили невпізнаних захисників

Як фінансують перепоховання військових

Окремо закон врегульовує і питання перепоховання військових. Якщо йдеться про загиблих захисників України, то:

  • перепоховання здійснюється коштом тих самих джерел, що і первинне поховання (тобто бюджету),
  • така оплата здійснюється одноразово,
  • в інших випадках ініціатор перепоховання (зазвичай родина) оплачує його самостійно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає Національне військово-меморіальне кладовище в Києві. На ньому також ховають загиблих захисників, яких поки не вдалось ідентифікувати.

