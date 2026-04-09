Чому можуть відмовити в безкоштовному пам'ятнику для захисника? Названо головну причину
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Закон гарантує безкоштовне поховання
Історія з похованням Максима Неліпи, на якому не можуть встановити типовий для захисників пам'ятник бюджетним коштом — не поодинока. Навіть попри державні гарантії для захисників, встановлення пам’ятника не завжди оплачується з бюджету. Причина — у рішенні місцевої влади.
Що потрібно знати:
- Організація похорону — фінансується з бюджету
- Питання облаштування могил часто вирішується на рівні місцевої влади
- У Києві бюджетні пам’ятники встановлюють лише у спеціальних секторах почесних поховань
"Телеграф" розбирався із нюансами облаштування могил захисників у Києві у статті: "Пам’ятник для Максима Неліпи: у КМДА пояснили, чому його родина збирає гроші". Важливо розуміти — питання створення меморіальних комплексів і облаштування поховань в першу чергу — зона відповідальності місцевої влади.
Безкоштовне поховання не означає безкоштовний пам’ятник
В Україні питання поховань регулює базовий Закон "Про поховання та похоронну справу". Саме він визначає головний принцип: поховання окремих категорій осіб, зокрема військових і захисників України, здійснюється безоплатно для родини. Це означає, що організація самого поховання не повинна фінансово лягати на близьких загиблого.
Водночас інша ситуація складається з облаштуванням могил і встановленням пам’ятників. Закон прямо не гарантує автоматичного повного фінансування цих витрат у кожному випадку.
Місце вирішує: як локація поховання впливає на фінансування
У Києві, бюджетне встановлення намогильних споруд можливе лише у спеціально визначених секторах почесних поховань. Якщо захисника поховано саме в такому секторі — облаштування могили фінансується з міського бюджету.
За даними КМДА, це такі місця:
- Лісове кладовище — ділянки 78-Б та 79
- Міське кладовище — ділянки 42, 86, 102, 146, а також Меморіальна алея
- Совське кладовище — ділянка 7-А
- Військове кладовище — ділянка 4
- Бортничанське кладовище — ділянки 4 та 4-А
- Лук’янівський державний історико-меморіальний заповідник — Алея почесних поховань.
Однак якщо поховання відбулося поза межами цих секторів, ситуація змінюється. Родина змушена самостійно оплачувати виготовлення та встановлення пам’ятника, лише після цього рідні можуть звернутися за частковою компенсацією з місцевого бюджету. Компенсація надається лише за наявності повного пакета документів і після розгляду спеціальною комісією. Важливо — її розмір обмежений (наприклад, у Києві — до 50 тисяч гривень).
Як фінансують перепоховання військових
Окремо закон врегульовує і питання перепоховання військових. Якщо йдеться про загиблих захисників України, то:
- перепоховання здійснюється коштом тих самих джерел, що і первинне поховання (тобто бюджету),
- така оплата здійснюється одноразово,
- в інших випадках ініціатор перепоховання (зазвичай родина) оплачує його самостійно.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає Національне військово-меморіальне кладовище в Києві. На ньому також ховають загиблих захисників, яких поки не вдалось ідентифікувати.