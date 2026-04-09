Почему могут отказать в бесплатном памятнике защитнику? Названа главная причина

Закон гарантирует бесплатные похороны

История с погребением Максима Нелипы, на котором не могут установить типичный для защитников памятник за бюджетные средства — не единичная. Даже, несмотря на государственные гарантии для защитников, установка памятника не всегда оплачивается из бюджета. Причина в решении местных властей.

Что нужно знать:

Организация похорон — финансируется из бюджета

Вопрос обустройства могил часто решается на уровне местных властей

В Киеве бюджетные памятники устанавливают только в специальных секторах почетных захоронений

"Телеграф" разбирался с нюансами обустройства могил защитников в Киеве в статье: "Памятник для Максима Нелипы: в КГГА объяснили, почему его семья собирает деньги". Важно понимать – вопрос создания мемориальных комплексов и обустройства захоронений в первую очередь – зона ответственности местных властей.

Бесплатное погребение не означает бесплатный памятник

В Украине вопрос похорон регулирует базовый Закон "О погребении и похоронном деле". Именно он определяет главный принцип: захоронение отдельных категорий лиц, в том числе военных и защитников Украины, осуществляется бесплатно для семьи. Это означает, что организация самого погребения не должна финансово ложиться на близких погибшего.

В то же время другая ситуация складывается с обустройством могил и установкой памятников. Закон прямо не гарантирует автоматическое полное финансирование этих расходов в каждом случае.

Могилы защитников на Лесном кладбище в Киеве

Место решает: как локация захоронения влияет на финансирование

В Киеве бюджетная установка намогильных сооружений возможна только в специально определенных секторах почетных захоронений. Если защитник похоронен именно в таком секторе, обустройство могилы финансируется из городского бюджета.

По данным КГГА, это следующие места:

Лесное кладбище — участки 78-Б и 79

— участки 78-Б и 79 Городское кладбище – участки 42, 86, 102, 146, а также Мемориальная аллея

– участки 42, 86, 102, 146, а также Мемориальная аллея Совское кладбище — участок 7-А.

— участок 7-А. Военное кладбище — участок 4

— участок 4 Бортничанское кладбище — участки 4 и 4-А

— участки 4 и 4-А Лукьяновский государственный историко-мемориальный заповедник – Аллея почетных захоронений.

Однако если захоронение произошло вне этих секторов, ситуация меняется. Семья вынуждена самостоятельно оплачивать изготовление и установку памятника, только после этого родные могут обратиться за частичной компенсацией из местного бюджета. Компенсация предоставляется только при наличии полного пакета документов и после рассмотрения специальной комиссией. Важно – ее размер ограничен (например, в Киеве – до 50 тысяч гривен).

Национальное военное мемориальное кладбище – могилы неопознанных защитников

Как финансируют перезахоронение военных

Отдельно закон регулирует и вопросы перезахоронения военных. Если речь идет о погибших защитниках Украины, то:

перезахоронение осуществляется за счет тех же источников, что и первичное захоронение (т.е. бюджета),

такая оплата производится одноразово,

в других случаях инициатор перезахоронения (обычно семья) оплачивает его самостоятельно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит Национальное военно-мемориальное кладбище в Киеве. На нем также хоронят погибших защитников, которых пока не удалось идентифицировать.