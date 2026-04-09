Почему могут отказать в бесплатном памятнике защитнику? Названа главная причина
Закон гарантирует бесплатные похороны
История с погребением Максима Нелипы, на котором не могут установить типичный для защитников памятник за бюджетные средства — не единичная. Даже, несмотря на государственные гарантии для защитников, установка памятника не всегда оплачивается из бюджета. Причина в решении местных властей.
Что нужно знать:
- Организация похорон — финансируется из бюджета
- Вопрос обустройства могил часто решается на уровне местных властей
- В Киеве бюджетные памятники устанавливают только в специальных секторах почетных захоронений
"Телеграф" разбирался с нюансами обустройства могил защитников в Киеве в статье: "Памятник для Максима Нелипы: в КГГА объяснили, почему его семья собирает деньги". Важно понимать – вопрос создания мемориальных комплексов и обустройства захоронений в первую очередь – зона ответственности местных властей.
Бесплатное погребение не означает бесплатный памятник
В Украине вопрос похорон регулирует базовый Закон "О погребении и похоронном деле". Именно он определяет главный принцип: захоронение отдельных категорий лиц, в том числе военных и защитников Украины, осуществляется бесплатно для семьи. Это означает, что организация самого погребения не должна финансово ложиться на близких погибшего.
В то же время другая ситуация складывается с обустройством могил и установкой памятников. Закон прямо не гарантирует автоматическое полное финансирование этих расходов в каждом случае.
Место решает: как локация захоронения влияет на финансирование
В Киеве бюджетная установка намогильных сооружений возможна только в специально определенных секторах почетных захоронений. Если защитник похоронен именно в таком секторе, обустройство могилы финансируется из городского бюджета.
По данным КГГА, это следующие места:
- Лесное кладбище — участки 78-Б и 79
- Городское кладбище – участки 42, 86, 102, 146, а также Мемориальная аллея
- Совское кладбище — участок 7-А.
- Военное кладбище — участок 4
- Бортничанское кладбище — участки 4 и 4-А
- Лукьяновский государственный историко-мемориальный заповедник – Аллея почетных захоронений.
Однако если захоронение произошло вне этих секторов, ситуация меняется. Семья вынуждена самостоятельно оплачивать изготовление и установку памятника, только после этого родные могут обратиться за частичной компенсацией из местного бюджета. Компенсация предоставляется только при наличии полного пакета документов и после рассмотрения специальной комиссией. Важно – ее размер ограничен (например, в Киеве – до 50 тысяч гривен).
Как финансируют перезахоронение военных
Отдельно закон регулирует и вопросы перезахоронения военных. Если речь идет о погибших защитниках Украины, то:
- перезахоронение осуществляется за счет тех же источников, что и первичное захоронение (т.е. бюджета),
- такая оплата производится одноразово,
- в других случаях инициатор перезахоронения (обычно семья) оплачивает его самостоятельно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит Национальное военно-мемориальное кладбище в Киеве. На нем также хоронят погибших защитников, которых пока не удалось идентифицировать.