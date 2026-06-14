Чому діти 80-90-х років стали більш самостійними: психологи назвали головну причину

Дитинство без смартфонів дало цю перевагу

Психологи відзначають, що люди, які народилися у 1980-1990-х роках, часто вирізняються більшою самостійністю та зрілістю порівняно з молодшим поколінням.

На думку експертів з "radiomitre", така різниця пояснюється умовами, в яких проходило дитинство, а також тим, як саме діти проводили свій вільний час. Саме ці фактори, за їх словами, суттєво впливають на формування поведінки та розвитку особистості.

Фахівці пояснюють, що в той період діти значно більше часу проводили на вулиці без постійного нагляду дорослих. Така свобода сприяла розвитку ініціативності, уяви та навичок самостійного прийняття рішень.

Психолог Мануель Хіменес зазначає, що вільна гра допомагає формувати емпатію, соціальні навички та здатність розв’язувати конфлікти. Саме через такі ігри діти вчилися взаємодіяти, розуміти емоції інших і адаптуватися до різних ситуацій.

Цей досвід стає рідкістю для сучасних дітей

Експерти звертають увагу на зменшення часу, який сучасні діти проводять на свіжому повітрі. За статистикою, більшість із них отримує менше активності, ніж рекомендується, що може впливати на розвиток моторики, соціальних навичок і дослідницької поведінки.

Сучасні діти не можуть жити без телефону. Фото: irozhlas

Фахівці наголошують, що вільна гра залишається важливою частиною розвитку. Вона дає можливість дітям приймати рішення, взаємодіяти з іншими та розвивати креативність, чого часто бракує у взаємодії з екранами.

На думку експертів, найкращий варіант — поєднання сучасних технологій із живим спілкуванням та активними іграми на вулиці. Це допомагає гармонійно розвивати як емоційні, так і соціальні навички.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народжені у 1945-60-х роках мають одну унікальну перевагу.