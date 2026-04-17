Рішення про підвищення граничної ціни на електроенергію виглядає корупційним — експерт

Експерт каже, що підвищення граничних цін підтримує і колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький

Імпортери електроенергії та власники розподіленої генерації вимагають підвищити прайс-кепи. Проте промисловці та великі асоціації бізнесу, включно із виробниками зброї виступають проти. Оскільки це призведе до різкого подорожчання електроенергії. Про це пише економічний експерт Сергій Лямець.

За його словами, наслідками такого підвищення стане зростання вартості всієї електроенергії для бізнесу. Наприклад, завдяки такій політиці 2023 по 2026 рік гранична ціна електроенергії для непобутових споживачів зросла майже вдвічі — з 9000 до 16000 грн/Мвт·год.

На думку економіста, рішення щодо підняття прайс-кепів виглядає дуже кулуарним та навіть корупційним. І є дві групи вигодонабувачів. Перша — це трейдери.

"Трейдери хочуть високих прайс-кепів, бо це їхні прибутки. Трейдери купують дешеву атомну енергію у "Енергоатому" або імпортують за європейськими цінами. Продають за "розігнаною" імпортом ринковою ціною. Частина прибутків йде також "Енергоатома", "Укргідроенерго" та іншим виробникам, але їхня частка — ніщо у порівнянні з трейдерами. За деякими оцінками, у січні-лютому 2026 року трейдери заробили додатково 4,5 – 6,5 млрд грн", — розкриває секрети ринку Сергій Лямець.

Успіх такої схеми складається з багатьох складових. Одна з них — це прайс-кепи, і тут бажано мати "свого" міністре енергетики та прем'єр-міністра, а також "своїх" людей у Нацкомісії з тарифів. Інша умова — потрібен контроль над "Енергоатомом", аби він і далі продавав свою енергію дешево.

Друга група, зацікавлена у високій вартості електроенергії — це власники так званої розподіленої генерації. "Собівартість їх електроенергії висока і вони не можуть конкурувати з "Енергоатомом", "Укргідроенерг" чи навіть ТЕС. Проте, коли прайс-кепи є високоми, то загальна оптова ціна електроенергії зростає — і вони нарешті можуть продати свою енергію та отримати прибуток", — розповідає експерт.

За його інформацією, один з активних лобістів підвищення прайс-кепів є співвласник проекту з розподіленої енергетики та екс-голова державної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми маємо справу з дуже прибутковим, але водночас кулуарним бізнесом. Твердження лобістів, що потрібно стимулювати імпорт, не витримують критики. Адже імпорт електроенергії можна стимулювати іншими інструментами" — каже економічний експерт.