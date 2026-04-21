Збитки на мільйони гривень. Як полтавський бізнесмен заробляє на державних тендерах

Чоловіка вже штрафували на 82 млн грн за змову на торгах

На державних тендерах заробляє чималі кошти Володимир Сергієнко, відомий полтавський бізнесмен. Щоправда, останні роки він для цього використовує свого водія чи бухгалтерів.

Хто такий Сергієнко

Володимир Сергієнко — відомий полтавський бізнесмен, який роками заробляє на державних тендерах. Свого часу він займався постачанням харчових продуктів до освітніх закладів Полтавщини. Однак у 2023 році АМКУ (Антимонопольний комітет України) оштрафував його як ФОПа на 82 млн грн за змову на торгах.

Наразі офіційно ім'я Сергієнка не фігурує в тендерах, але ймовірніше він виступає реальним бенефіціаром через довірених осіб, серед яких водій та бухгалтери. На тендерах бізнесмен заробляє чималі кошти, що добре демонструє автопарк його родини. Елітні авто придбали за час війни, йдеться про Audi SQ5, BMW X3, Hyundai Tucson.

Головне про схему з тендерами

Здебільшого схема Сергієнка не нова, але її масштаби вражають. Адже так звана "полтавська група" компаній за два роки виграла тендери на харчування для Міноборони (ДОТ), Нацгвардії та прикордонників на загальну суму 4,7 млрд грн. При цьому в деяких випадках конкурентів на торгах взагалі не було.

Аби уникнути зайвого клопоту, штрафів та санкцій, компанії-переможниці мали особливих власників. Зокрема водій Сергієнка Олександр Скрипник та бухгалтерки Олена Кравченко, Тетяна Левочко. Також були й інші підставні особи, до прикладу, 20-річний маріуполець Давид Степанян, на якого записано понад 200 компаній.

Після виграшу тендера гроші відмивали за класичною схемою: сотні мільйонів гривень перераховувалися на рахунки фірм, які мають ознаки конвертаційного центру. Далі ці кошти виводили з компаній.

При цьому більшість компаній-переможниць не мали власних потужностей для виробництва. Наприклад, фірма ТОВ "Рідна Хортиця" (колишня "Технопарк-Авто"), яка раніше займалася автівками, раптом почала постачати м’ясо та овочі без конкуренції на торгах. Наразі діяльність цієї групи компаній розслідується під керівництвом Офісу генпрокурора.

