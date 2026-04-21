Ущерб на миллионы гривен. Как полтавский бизнесмен зарабатывает на государственных тендерах

Мужчину уже штрафовали на 82 млн грн за сговор на торгах

На государственных тендерах зарабатывает немалые средства Владимир Сергиенко, известный полтавский бизнесмен. Правда, в последние годы он для этого использует своего водителя или бухгалтеров.

Об этом говорится в расследовании "Телеграфа". Подробнее читайте в материале "Оформил фирмы на водителя и бухгалтера: нашли того, кто получил миллиарды за продукты для военных".

Кто такой Сергиенко

Владимир Сергиенко — известный полтавский бизнесмен, годами зарабатывающий на государственных тендерах. В свое время он занимался поставкой пищевых продуктов в образовательные учреждения Полтавщины. Однако в 2023 году АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) оштрафовал его как ФОП на 82 млн грн за сговор на торгах.

Сейчас официально имя Сергиенко не фигурирует в тендерах, но вероятнее он выступает реальным бенефициаром через доверенных лиц, среди которых водитель и бухгалтера. На тендерах бизнесмен зарабатывает немалые деньги, что хорошо демонстрирует автопарк его семьи. Элитные авто приобрели за время войны, в часности Audi SQ5, BMW X3, Hyundai Tucson.

Главное о схеме с тендерами

В основном схема Сергиенко не нова, но ее масштабы поражают. Ведь так называемая "полтавская группа" компаний за два года выиграла тендеры на питание для Минобороны (ДОТ), Нацгвардии и пограничников на общую сумму 4,7 млрд грн. При этом в некоторых случаях конкурентов на торгах вообще не было.

Чтобы избежать лишних хлопот, штрафов и санкций, у компании-победительницы были особые владельцы. В частности водитель Сергиенко Александр Скрипник и бухгалтер Елена Кравченко, Татьяна Левочко. Также были и другие подставные лица, например, 20-летний мариуполец Давид Степанян, на которого записано более 200 компаний.

После выигрыша тендера деньги отмывали по классической схеме: сотни миллионов гривен перечислялись на счета фирм, у которых есть признаки конвертационного центра. Дальше эти средства выводили из компаний.

При этом большинство компаний-победительниц не имели собственных мощностей для производства. Например, фирма ООО "Родная Хортица" (бывшая "Технопарк-Авто"), ранее занимавшаяся автомобилями, вдруг начала поставлять мясо и овощи без конкуренции на торгах. В настоящее время деятельность этой группы компаний расследуется под руководством Офиса генпрокурора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из мэров в Украине стал владельцем самой большой коллекции машин за время полномасштабного вторжения.