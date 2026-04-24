Людей немає, все іржавіє. На що окупація перетворила популярну Кирилівку (відео)

Раніше тут відпочивали сотні туристів

Кирилівка — один з найпопулярніших курортів Азовського моря, який з 2022 року в окупації. За цей час це місце змінилось майже до невпізнаваності.

"Телеграф" покаже, як раніше виглядав популярний курорт. Зауважимо, щороку до 2022 тут відпочивало майже 1,5 млн туристів.

Однак у 2024 та 2025 роках, як йдеться у відео, загальне число туристів не перевищило 70 тисяч. Переважна більшість — це жителі інших окупованих міст та населених пунктів.

"Росіяни не хочуть сюди приїздити через бойові дії. Та й узбережжя останніми роками заповнені медузами та водоростями", — йдеться у відео.

До окупації в Кирилівці діяло понад 500 баз відпочинку, однак зараз їхня кількість знизилась в рази. Кількість місцевих також поступово зменшилась, адже чимало людей виїхало. Як наслідок, курортне селище занепадає щороку дедалі більше.

Пляжі стають все більше дикими, зони відпочинку іржавіють та руйнуються. Однак й досі влітку працює луна-парк та дельфінарій, хоча їхній стан бажає кращого. До окупації популярність відпочинку в Кирилівці була обумовлена її розташування, адже вона знаходиться на двох косах Федотовій та Пересипі.

Кирилівка на карті

Кирилівка до окупації

Влітку на пляжах буквально не було, де яблуку впасти. Досить часто туристи прокидались з самого ранку та займали найкращі місця на пляжі, адже після 9:00 усе узбережжя було усіяне людьми. Серед курортних розваг були популярні дитячі надувні гірки, катання на "банані" тощо. Якщо вдень пляжі ломились від туристів, то ввечері центр Кирилівки нагадував якийсь мегаполіс.

