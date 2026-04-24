Людей нет, все ржавеет. Во что оккупация превратила популярную Кирилловку (видео)

Татьяна Крутякова
Курорт Азовского моря Новость обновлена 24 апреля 2026, 21:18
Раньше здесь отдыхали сотни туристов

Кирилловка – один из самых популярных курортов Азовского моря, который с 2022 года находится в оккупации. За это время это место изменилось почти до неузнаваемости.

"Телеграф" покажет, как раньше выглядел популярный курорт. Заметим, ежегодно до 2022 года здесь отдыхало почти 1,5 млн туристов.

Однако в 2024 и 2025 годах, как говорится в видео, общее число туристов не превысило 70 тысяч. Подавляющее большинство – это жители других оккупированных городов и населенных пунктов.

"Россияне не хотят сюда приезжать из-за боевых действий. Да и побережья в последние годы заполнено медузами и водорослями", — говорится в видео.

До оккупации в Кирилловке действовало более 500 баз отдыха, однако сейчас их количество снизилось в разы. Количество местных также постепенно уменьшилось, ведь многие уехали. Как следствие, курортный поселок приходит в упадок ежегодно все больше.

Пляжи становятся все более дикими, зоны отдыха ржавеют и разрушаются. Однако до сих пор летом работает луна-парк и дельфинарий, хотя их состояние желает лучшего. До оккупации популярность отдыха в Кирилловке была обусловлена ее расположением, ведь она находится на двух косах Федотовой и Пересыпе.

Кирилловка на карте
Кирилловка до оккупации
Летом на пляжах практически не было, где яблоку упасть. Довольно часто туристы просыпались с самого утра и занимали самые лучшие места на пляже, ведь после девяти часов все побережье было усеяно людьми. Среди курортных развлечений были популярны детские надувные горки, катание на банане и т.д. Если днем пляжи ломились от туристов, вечером центр Кирилловки напоминал какой-то мегаполис.

