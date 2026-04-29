Чи можна стрибати у сучасних та старих ліфтах? Експерт назвав цікавий факт

Помилкові дії можуть лише погіршити ситуацію

Популярний міф про те, що ліфт, який "завис", можна перезапустити натисканням всіх кнопок і стрибками, може привести до абсолютно протилежного результату. У такий спосіб лише створюється аварійна ситуація.

Про це "Телеграфу" розповів СЕО групи компаній "Євроформат" Ліфти Ігор Ткаченко. За його словами, коли двері не зачиняються з першого разу або не реагують кнопки — не слід стрибати в ліфті — це не спрацює.

"Стрибки в кабіні — це найкоротший шлях до аварійної зупинки. Датчики сприймають вібрацію як аварійну ситуацію і миттєво зупиняють рух кабіни. А хаотичне натискання кнопок тільки перевантажує систему управління, яка намагається обробити суперечливі команди", — пояснив він.

Тобто, таким чином, людина буквально блокує себе всередині ліфтової кабіни. До того ж динамічне навантаження від стрибка може призвести до спрацьовування механічних уловлювачів, після чого визволення пасажирів фахівцями займе набагато більше часу.

Ігор Ткаченко

"У ліфті слід поводитися спокійно. Жодних стрибків чи розгойдувань. Якщо система не реагує на кнопки – викликайте допомогу", — рекомендує Ткаченко.

Стрибати в ліфті не можна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві вигадали незвичайний спосіб допомогти людям, які застряють у ліфтах.