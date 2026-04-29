Можно ли прыгать в современных и старых лифтах? Эксперт назвал интересный факт

Анастасия Мокрик
Правила поведения в лифтовой кабине
Правила поведения в лифтовой кабине. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ошибочные действия могут только ухудшить ситуацию

Популярный миф о том, что "зависший" лифт можно перезапустить нажатием всех кнопок и прыжками, может привести к абсолютно противоположному результату. Таким образом лишь создается аварийная ситуация.

Об этом "Телеграфу" рассказал СЕО группы компаний "Евроформат" Лифты Игорь Ткаченко. По его словам, когда дверь не закрывается с первого раза или не реагирует кнопка — не следует прыгать в лифте — это не сработает.

"Прыжки в кабине – это кратчайший путь к аварийной остановке. Датчики воспринимают вибрацию как аварийную ситуацию и мгновенно останавливают движение кабины. А хаотичное нажатие кнопок только перегружает систему управления, пытающуюся обработать противоречивые команды", — объяснил он.

То есть, таким образом человек буквально блокирует себя внутри лифтовой кабины. К тому же, динамическая нагрузка от прыжка может привести к срабатыванию механических ловителей, после чего вызволение пассажиров специалистами займет гораздо больше времени.

"В лифте следует вести себя спокойно. Никаких скачков или раскачек. Если система не реагирует на кнопки – вызывайте помощь", — рекомендует Ткаченко.

Прыгать в лифте нельзя. Фото: Сгенерировано ИИ / "Телеграф"

