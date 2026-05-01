Ви точно його чули та навряд впізнаєте: забутий український інструмент здивував українців (відео)

Користувачі не повірили, що звук створює реальний народний інструмент

Цей народний музичний інструмент здивував українців не тільки виглядом, а й "електронним" звучанням. В соцмережі Тікток стало популярним відео з бугаєм — старовинним інструментом, що роблять з дерев'яного барильця, обтягнутого шкірою, та кінського волоса.

На сторінці Dnipro Etno Orchestra запитали, чи знають українці такий народний інструмент. Здебільшого, коментатори впізнали бугай, проте частина зазначала — думали, що цей звук штучний.

"Я думала, що цей звук синтетичний у треці Onuka був, а це реальний музичний інструмент", — пише одна з користувачок.

Сам звук бугая може бути різним, водночас деяким користувачам нагадав звуки "після гороху".

Звук інструменту порівняли з пердінням/ Скріншот коментарів

Саме звуки бугая, щоправда, оброблені, використані у пісні гурту ONUKA — Vidlik. Дідусь солістки, Олександр Шльончик, був відомим майстром з виготовлення народних інструментів. Його учень, за кресленнями Шльончика, виготовив бугая спеціально для співачки.

Назва пішла від подібності до гучних звуків, які видає бик-бугай. Використовуватися може як басовий інструмент. Щоб на ньому грати, музикант має злегка змочити руки. Хоч і вважається, що зберігся інструмент здебільшого на заході України, один із найвідоміших майстрів-виробників живе на Чернігівщині. Зауважимо, також є птах, що має аналогічну назву — він видає дуже схожі звуки.

