Вы точно его слышали, но вряд ли узнаете: забытый украинский инструмент удивил украинцев (видео)

Пользователи не поверили, что звук создает реальный народный инструмент

Этот народный музыкальный инструмент удивил украинцев не только обликом, но и "электронным" звучанием. В соцсети Тикток стало популярным видео с бугаем — старинным инструментом, который делают из деревянного бочонка, обтянутого кожей, и конского волоса.

На странице Dnipro Etno Orchestra спросили, знают ли украинцы такой народный инструмент. В основном комментаторы узнали бугай, однако часть отмечала — думали, что этот звук искусственный.

"Я думала, что этот звук синтетический в треке Onuka был, а это реальный музыкальный инструмент", — пишет одна из пользователей.

Сам звук бугая может быть разным, в то же время некоторым пользователям напомнил звуки "после гороха".

Звук инструмента сравнили с пердением/ Скриншот комментариев

Именно звуки бугая, правда, обработанные, использованы в песне группы ONUKA — Vidlik. Дедушка солистки, Александр Шленчик, был известным мастером по изготовлению народных инструментов. Его ученик, по чертежам Шленчика, изготовил бугай специально для певицы.

Название произошло от сходства с громкими звуками, которые издает бык-бугай. Использоваться может как басовый инструмент. Чтобы на нем играть, музыкант должен слегка смочить руки. Хотя считается, что сохранился инструмент в основном на западе Украины, один из самых известных мастеров-производителей живет на Черниговщине. Заметим, также есть птица, имеющая аналогичное название — она издает очень похожие звуки.

