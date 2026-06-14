Відомий бренд красиво обхитрував ФІФА на ЧС-2026
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Бренд скористався ситуацією
Американська компанія, виробник одягу та взуття Levi Strauss & Co взула Міжнародну федерацію футболу (ФІФА). Напередодні головний футбольний орган планети заборонив компанії показувати свою назву на стадіоні у Сан-Франциско, де проходив матч ЧС-2026 Катар — Швейцарія (1:1).
Що потрібно знати
- ФІФА заборонила комерційну назву стадіону у Сан-Франциско на час ЧС-2026
- Компанія витончено потролила ФІФА
- Мережа в захваті від цього кейсу
Річ у тім, що комерційна назва арени — Levi’s Stadium, проте ця компанія не є спонсором ЧС-2026, через що на час турніру стадіон зветься San Francisco Bay Area Stadium (Стадіон Затоки Сан-Франциско), повідомляє "Телеграф".
Стадіон названий на честь Levi Strauss & Co., яка набула права на ім’я об’єкта ще у 2013 році. На його фасаді зображена комерційна назва, через що ФІФА зажадала від власника прикрити цей напис поки йде Мундіаль.
У Levi Strauss & Co не стали сперечатися з ФІФА і виконали цю вимогу, закривши напис "Levi’s" білим полотном у формі свого фірмового знака. Крім того, соцмережі компанії змінили логотип на те саме біле полотно. Це викликало справжнє захоплення у мережі.
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@levis
welcoming the world to the beautiful [redacted] stadium!♬ original sound - originalsound26
Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.