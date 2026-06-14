Фанатка на ЧС-2026 одним поглядом показала весь біль нації (фото)

Поразка улюбленої команди дуже болюча для вболівальників

У неділю, 14 червня, збірна Туреччини програла Австралії (0:2) на чемпіонаті світу з футболу-2026. Режисер трансляції впіймав у кадр засмучену турецьку вболівальницю, яка з трибун уважно стежила за останніми хвилинами гри

Що потрібно знати

Туреччина програла стартовий матч на ЧС-2026

Засмучена турецька вболівальниця завірусилася в мережі

Турецька команда має ще 2 матчі, щоб виправити ситуацію на Мундіалі

Стоп-кадр із дівчиною вмить став вірусним у мережі. Її емоції передали стан усіх турецьких уболівальників, які навіть не думали про поразку у першій грі, повідомляє "Телеграф".

Красива вболівальниця збірної Туреччини засвітилася у кадрі у компенсований до другого тайму час. В її обличчі видно безнадійність та смуток. У мережі наголосили, що збірна Туреччини розбила їй серце.

Турецька вболівальниця на ЧС-2026

Відеоогляд матчу Австралія — Туреччина

Додамо, що на ЧС-2026 турки також зіграють проти Парагваю та США. Ці ігри відбудуться 20 та 25 червня відповідно.

Турецька вболівальниця на матчі ЧС-2026 Туреччина — Австралія/Фото: Getty Images

Турецька вболівальниця у фан-зоні у Стамбулі/Фото: Getty Images

Турецька вболівальниця на матчі ЧС-2026 Туреччина — Австралія/Фото: Getty Images

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.