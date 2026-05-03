Запасы воды на случай чрезвычайной ситуации: где их нельзя хранить в доме

Эксперты объяснили ключевые правила хранения

На фоне рисков атак России по объектам водоснабжения, украинцам следует заранее позаботиться о запасах воды. Не менее важно выбрать мест для хранения воды.

Президент Ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий в этом вопросе категоричен и отмечает, что хранить воду на балконе — плохая идея.

"Солнечные лучи способствуют фотосинтезу, из-за чего вода начинает "цвести". Летом на балконе пластик перегревается и может выделять вредные вещества. Зимой — замерзает и разрывает тару. Пластик также впитывает посторонние запахи, поэтому держите воду подальше от бензина, красок или химикатов", — сказал он.

В то же время предприниматель и вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира согласен с мнением коллеги. По его мнению, если воду приходится хранить на балконе, то ее обязательно нужно накрывать.

"Но лучший вариант — держать запасы в тёмном месте", — объяснил Шира.

Где и в чем лучше хранить запас воды. Инфографика: "Телеграф"

При этом добавим, что минимальный запас – простой:

2 литра в сутки на человека — питьевая вода

— питьевая вода 10-15 литров в сутки — для санитарных нужд (туалет, умывания)

