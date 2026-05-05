Приведуть за вуха: рішення суду щодо Миколи Тищенка викликало шквал жартів українців

Користувачі мережі згодні з думкою суду

Шевченківський суд Дніпра ухвалив рішення щодо примусового приводу народного депутата Миколи Тищенка на судове засідання. Причиною цього стала регулярна перепустка минулих засідань.

Про це повідомили в офісі генпрокурора, пише Hromadske. Справа стосується звинувачень у незаконному позбавленні волі та побитті колишнього бійця спецпідрозділу ГУР "Kraken" Дмитра Мазохи у Дніпрі.

Нині судовий процес перебуває в етапі дослідження письмових доказів боку обвинувачення.

У прокуратурі сказали, що через ігнорування засідань суд вже наклав штраф на Миколу Тищенка у розмірі 3328 гривень. Однак той, як і раніше, не приходив на судові засідання.

Після чергової неявки прокурор подав клопотання щодо застосування примусового приводу. Суд визнав причину неприбуття Тищенка неповажною та задовольнив клопотання прокурора. Таким чином, до Миколи Тищенка мають застосувати примусову нагоду на наступне засідання, яке має відбутися вже 14 травня.

Тим часом у соціальних мережах уже встигли відреґувати на інформацію про привод нардепа Тищенка.

"Давно час"

"За вуха"

"Я б на це подивився"

"Котлета боїться"

(довідка: Микола Тищенко отримав кумедне прізвисько "Коля котлета" через його пропозицію відмовитися від слова "котлета" та замінити його на слово "мітбол". Як сказав тоді Тищенко, "мітбол по-київськи" – це родзинка будь-якого святкового столу)

Коментарі із соцмережі

У чому підозрюють Миколу Тищенка

Тищенко, охорона якого напала на колишнього військового у Дніпрі, у червні отримав від ДБР повідомлення про підозру у незаконному позбавленні чоловіка волі. Протягом 6 місяців Тищенко перебував під домашнім арештом.

Влітку 2024 року нардеп у супроводі людей у камуфляжі та балаклавах приїхав до Дніпра нібито для боротьби з нелегальними кол-центрами. Ці люди напали на ветерана російсько-української війни, бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР Міноборони України Дмитра Мазохи, позивний "Син" — він гуляв із дитиною у візку.

До речі, адвокатом Миколи Тищенка виявився Євген Солодко, який свого часу захищав організатора "тітушок" Юрія Крісіна. Його в кримінальних колах знають на прізвисько "Шафа", "Шрек" або "Щур".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Микола Тищенко з колегою відзначилися поведінкою у Раді.