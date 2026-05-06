Гроші та майже Counter-Strike: що може чекати хлопців 18-22 років в Україні

Питання зниження мобілізаційного віку зараз не стоїть

Виїзд хлопців до 22 років за кордон має бути дозволений лише після того, як вони пройдуть БЗВП (базова загальновійськова підготовка). Вони можуть допомогти Україні захищатися від російської агресії, не наражаючись при цьому на надмірну небезпеку: у ЗСУ потрібні фахівці, які вміють грати в Counter-Strike (культова серія командних тактичних "стрілялок" від першої особи).

Про це та не тільки в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко.

Виїзд за кордон — лише після проходження БЗВП

Горбенко вважає, що Україна має повністю реформувати підхід до війська. Після цього та озброєння сучасними дронами та НРК (наземні роботизовані комплекси), буде точно зрозуміло, хто ж потрібен у війську.

"Відверто кажучи – молодь, яка може керувати НРК, як у PlayStation за 500 кілометрів від лінії фронту. Така практика є, але її треба тільки масштабувати", — каже нардеп.

Рішення випускати хлопців 18-22 років за кордон, Горбенко вважає правильним, але за однієї умови. Перед виїздом ці хлопці мають пройти БЗВП.

"А вже на БЗВП рекрутери, психологи точно зможуть знайти бажаючих не за тисячу євро працювати в Польщі. А зараз якраз буде підвищення грошового забезпечення, про що казав президент. В принципі, можна буде заробляти великі гроші, управляючи НРК, дронами", — каже він.

За словами нардепа, треба берегти людей та кожного дня все ширше застосовувати змішані системи, коли працюють і дрони, і НРК. Лише за крайньої потреби застосовувати штурмові підрозділи.

"Таким чином, ми зможемо заспокоїти суспільство. Коли багато підприємств не може знайти водіїв, операторів тракторів, екскаваторів для, у тому числі, відбудови інфраструктури, і якщо немає сил відновлюватися, підприємства закриваються", — наголосив нардеп.

Як хлопці до 22 років можуть долучитися до захисту

"Нам потрібні фахівці, які вміють грати в Counter-Strike, беруть участь у всіх цих крутих турнірах. Вміння працювати за ноутбуком зараз цінується у війську на рівні підполковника. Розуміємо, що у молоді є батьки, особливо мами, вони дуже занепокоєні, щоб їхні діти були в безпеці. Сучасна війна може це надати, щоб хлопці в підвалах керували дронами на відстані 500–1000 кілометрів [від лінії фронту]. Для цього є і засоби, і можливості", — розповів Горбенко.

Руслан Горбенко. Фото: Слуга народу

Як відомо, українські чоловіки не мають права залишати Україну під час воєнного стану. Проте з серпня 2025 року хлопцям до 22 років дозволили виїзд за межі країни. Багато хто критикує це рішення, адже молоді люди цього віку могли б долучитися до захисту та виконувати роботу, яка не несе надмірних ризиків.

Чи є сенс знижувати мобілізаційний вік

Як відомо, періодично в Україні підіймається питання зниження мобілізаційного віку. Зараз обов'язковій мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Однак, за словами Горбенка, щодо зниження призовного віку політичної волі в Раді точно немає. Відсутні й обставини, які б підштовхували до цього рішення, додав нардеп. Українським військовим, завдяки розвитку технологій, на більшості напрямків вже вдалося зупинити ворога.

"Підрозділи deep strike наносять ураження в середній і дальній тил агресора. Тому дійсно повинна бути причина, коли умовно Росія піде на крок повної мобілізації і призове додатково пів мільйона – мільйон військових. Тоді, я думаю, будуть працювати всі гілки влади для обговорення, що треба робити і як до цього підготуватися", — наголосив Горбенко.

