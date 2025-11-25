Голова хижачки більша за людську: де рибалці пощастило з трофеєм (фото)

Щука вражає своїм розміром

У селі Козин на Рівненщині рибалка впіймав величезну щуку вагою понад 7 кг, і фото трофея вже вразило користувачів Telegram-каналу.

Фото та відео хижачки опублікували в місцевому Telegram-каналі "Рівне 1283". Рибалці було непросто втримати плямисту рибу через її великий розмір. Вага рибини склала 7250 грамів, а її голова, здається, більше за голову чоловіка.

У коментарях під публікацією користувачі активно обговорюють щуку, висловлюючи захоплення її розміром.

Що пишуть під фото

Щука — є однією із найпоширеніших риб в Україні. Загалом її найчастіше ловлять в спокійних річках, озерах та водосховищах, адже саме їх обирає для життя. Дорослі щуки можуть досягати понад 1,5 метра в довжину і важити до 35 кг, при цьому самиці зазвичай більші за самців.

Забарвлення хижачки залежить від місця проживання — від зеленувато-сірого до бурого. Темна спина, світле черево та плями допомагають щуці ховатися серед водоростей і успішно полювати на дрібну рибу та інших мешканців водойм.

