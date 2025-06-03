"Йдеться про нашу власну безпеку": новий президент Румунії пообіцяв продовжити підтримку України

Дан відмовився розкривати подробиці щодо того, що саме Румунія може передати Україні

Румунія буде продовжувати підтримку України в умовах російської агресії проти Києва. Цей крок відповідає інтересам безпеки безпосередньо Румунії, оскільки Бухарест не має бажання межувати з Росією, або з російським сателітом.

Про це заявив новий президент Румунії Нікушор Дан під час брифінгу для преси на саміті "Бухарестської девʼятки" у Вільнюсі, повідомляє румунський портал Digi24. Він зазначив, що поки не розглядав перспективи та ризики надання більшої військової допомоги та прозорості її надання.

"Хай там як, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну, тому що йдеться про нашу власну безпеку… Одна річ – бути в нинішній ситуації, з сусідом на східному кордоні – Україною, з якою ми маємо договір від 1997 року, а інше – мати Росію або країну… яка стає Білоруссю", – зазначив він, коментуючи перспективи продовжувати надавати допомогу Україні.

Дан відмовився розкривати подробиці щодо того, що саме Румунія може передати Україні. Він сказав, що усі деталі надання військової допомоги планує обговорити під час візиту в Україну та анонсував, що це станеться "найближчим часом".

Як писав "Телеграф", у неділю, 18 травня, у Румунії відбувся другий тур президентських виборів. Громадяни країни вирішували, хто правитиме ними найближчі кілька років — проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан або проросійський популіст Джордже Сіміон.

За результатами виборів перемогу отримав Нікушор Дан. Ультраправий румунський політик, путініст та лідер партії AUR Джордже Сіміон був змушений визнати поразку на виборах президента Румунії після того, як за результатами підрахунку 99,82% відданих на виборах голосів він отримав 46,22% проти 53,78% у його опонента. Путініст навіть привітав з перемогою проєвропейського кандидата.