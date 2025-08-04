Диверсія росіян? В Румунії раптово спалахнув важливий оборонний завод

Під час ліквідації полум'я довелося використовувати роботів, оскільки відправляти людей було небезпечно

В Румунії у місті Куджир сталася сильна пожежа на заводі, який виготовляє стрілецьке озброєння. Загальний збиток від пожежі міг сягнути 400 тисяч євро, слідство не виключає диверсію на підприємстві.

Про це повідомило Radio România Actualități. Зазначається, що пожежа знищила 150 тисяч кулеметних набоїв, а ще 250 тисяч більше не можуть використовуватися за призначенням. Обійшлося без постраждалих, оскільки пожежа сталася, коли на заводі нікого не було.

Пожежники майже шість годин тушили займання. Під час ліквідації полум'я довелося використовувати роботів, оскільки відправляти людей було небезпечно — вибухали коробки з боєприпасами. Місце інциденту відвідав міністр економіки Румунії Раду Міруца. Він заявив, що пожежа не вплине на виконання контрактів із виготовлення набоїв, та припустив, що могла мати місце цілеспрямована диверсія з боку невідомих осіб.

"Мені цікаво дізнатися конкретно: щось там спалахнуло, це сталося ззовні, чи це було самозаймання? Я розумію, що всі варіанти є можливими, з меншою або більшою ймовірністю підтвердження. Чекаю на результати фахівців з Національного інституту криміналістики", — заявив він, коментуючи ситуацію.

Зазначимо, не так давно західні ЗМІ писали, що російський режим знайшов для себе ресурс, який може використати для спроби проведення диверсій та нападів на території Європи, зокрема у Швеції. Російська розвідка планує вербувати для здійснення диверсій наркозалежних людей.

Як повідомляв "Телеграф", російський уряд планував вбити гендиректора німецької збройової компанії Rheinmetall Арміна Паппергера на початку 2024 року. Але замаху вдалося запобігти. А у ніч на 29 квітня у Німеччині підпалили літній будиночок глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Причиною підпалу назвали постачання компанією зброї для ЗСУ.