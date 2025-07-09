Кондиціонери в потягах "Укрзалізниці" вмикають за особливою схемою: що важливо знати перед поїздкою

Присутність кондиціонера у вагоні не позначається на вартості квитка

У липні в Україні вирує спека, тож тема комфортної поїздки в потязі стає особливо актуальною. Багато вагонів мають кондиціонери, але їхня ефективність може залежати від моделі та швидкості руху потяга.

У своєму дописі компанія "Укрзалізниця" пояснила, що слід знати пасажирам. У повідомленні зазначили, що на квитках не завжди вказують наявність якісного кондиціонера.

Так, вагони з кондиціонерами старого зразка не маркуються спеціальним позначенням, адже навіть при наявності такої системи охолодження вона може не справлятися з високими літніми температурами. Тож ще на стадії купівлі квитка слід звертати увагу на те, чи є у вагона позначка про кондиціонер, оскільки це сигнал про стабільну роботу системи.

Як виглядають квитки на вагони з кондиціонером

Варто враховувати особливості роботи кондиціонерів: вони запускаються приблизно через 20 хвилин після відправлення потяга. Водночас повну потужність система набирає лише тоді, коли потяг рухається зі швидкістю понад 40 км/год. Це означає, що якщо потяг їхатиме повільно, охолодження повітря в салоні може бути недостатнім або відсутнім.

Ще один важливий момент — наявність кондиціонера в вагоні не впливає на ціну квитка. Вартість формується переважно залежно від довжини маршруту, категорії потяга та класу місця, а не від рівня комфорту в конкретному вагоні.

Оптимальна температура в вагонах із кондиціонерами повинна триматися в межах 22-26°C, що забезпечує комфортну подорож навіть у спекотні дні.

Отже, щоб зробити поїздку приємною та свіжою, УЗ радить вибирати вагони з позначкою кондиціонера та пам'ятати, що ефективність охолодження залежить від швидкості руху потяга.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що новий вагон від "Укрзалізниці" здивував українку, яка поділилася враженнями від поїздки в купе та виділила 5 моментів, що викликали у неї сумніви, чи це точно УЗ.