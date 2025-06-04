Одного із них політик всиновив: що відомо про дітей президента Польщі Кароля Навроцького

Політик є багатодітним батьком

Днями новим президентом Польщі став висуванець партії "Право та справедливість" (PiS) Кароль Навроцький. Під час виборчої гонки політика активно підтримувала дружина Марта Навроцька. Подружжя виховує трьох дітей, які були присутні під час оголошення результатів екзит-полу.

Навроцький має названого сина Даніеля, якого його дружина Марта народила у 17 років. Зараз він навчається на факультеті права та адміністрації у Гданському університеті. Хлопець активно цікавиться політикою. Він входив до Молодіжної ради Гданська, а зараз є депутатом районної ради.

На світлині Даніель зліва від батька, фото Getty Images

У 2024 році Даніель балотувався до міської ради Гданська від партії "Право і справедливість". Утім, пройти до держоргану йому не вийшло. Паралельно хлопець займається журналістикою. Він працював у виданні Dziennik Bałtycki, а зараз публікує свої матеріали в Gazecie Morskiej.

"Я — батько чудового сина Даніеля, якому 21 рік, якого дуже люблю. Я не уявляю свого життя без нього, він теж мене любить. Можливо, хтось із вас бачив це. Я виховую його з двох років. Він не є моїм біологічним сином, але я іноді забуваю про це, тому що не знаю іншого життя, крім як з Даніелем, а він не знає іншого батька, як я", — розповідав політик.

Діти Навроцького стоять позаду нього, фото Getty Images

Також подружжя виховує двоє спільних дітей — сина Антоні й доньку Катажину. Антоні займається футболом, зокрема входить до команди гданського клубу. Натомість Катажина наразі є школяркою.

Син Антоні зліва від батька, у білій сорочці, фото Getty Images

Цікаво, що донька політика, семирічна Кася, протягом останніх днів стала зіркою мережі. Вона привернула увагу публіки своєю активною поведінкою під час оголошення результатів екзит-полу. Дівчина хапалась за боки, показувала кумедні гримаси та складала руки у формі сердечка. Тож публіка оцінила харизматичність Касі.

Катажина стоїть зліва від мами, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину міністра оборони Рустема Умєрова. Він ніколи не показував її публіці.