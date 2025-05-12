Ердоган – миротворець. Чи це плюс для України і в чому вигода Туреччини

Ердоган нарощує міжнародну роль Туреччини, висловлюючи готовність стати посередником між Україною та Росією

Протягом останнього десятиліття президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган активно виступає із мирними ініціативами. Тим самим він прагне позиціонувати Туреччину як посередника у міжнародних конфліктах.

Зокрема, резонансною темою в останні дні є пропозиція глави Кремля Володимира Путіна провести переговори з Україною 15 травня та майданчиком для цього зробити саме Туреччину. "Телеграф" у цьому матеріалізібрав мирні ініціативи Ердогана та Туреччини для України, а також думку різних експертів із цього приводу.

Головні заяви Ердогана щодо України

За часи свого президентства турецький лідер неодноразово робив висловлювання про Україну. З них можна зробити висновок, що він не підтримує анексію Криму Росією, а також виступає за якнайшвидше припинення війни.

У 2014 році Ердоган також сказав, що позиція Туреччини щодо вирішення кризи в Криму мирними методами і на основі збереження територіальної цілісності України є твердою та незмінною.

У 2016 році Ердоган обіцяв, що його країна допомагатиме Україні в питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності країни. Відповідні обіцянки президент України Петро Порошенко отримав від Ердогана під час зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

та територіальної цілісності країни. Відповідні обіцянки президент України Петро Порошенко отримав від Ердогана під час зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. "Ми не визнали і не визнаємо незаконну анексію Криму", — говорив Ердоган у 2017 році.

"Ми хочемо, щоб якнайшвидше закінчився конфлікт на Донбасі. Ми віримо, що його буде вирішено мирно, на основі міжнародного права та територіальної цілісності України . Ми підтримуємо Мінський процес та діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яку очолюють турецькі дипломати", — зазначив Ердоган у 2019 році.

. Ми підтримуємо Мінський процес та діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яку очолюють турецькі дипломати", — зазначив Ердоган у 2019 році. "Туреччина не визнає анексію Криму і з самого першого дня рішуче відстоює нелегітимність цього кроку", — заявив президент Туреччини в серпні 2023 року.

і з самого першого дня рішуче відстоює нелегітимність цього кроку", — заявив президент Туреччини в серпні 2023 року. "Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається незмінною . Повернення Криму до складу України — це вимога міжнародного права", — сказав Ердоган у відеозверненні до учасників Четвертого саміту лідерів Кримської платформи у вересні 2024 року.

. Повернення Криму до складу України — це вимога міжнародного права", — сказав Ердоган у відеозверненні до учасників Четвертого саміту лідерів Кримської платформи у вересні 2024 року. "Ми все ще чекаємо встановлення постійного миру та стабільності в Україні. Але зі зростанням гонки озброєнь простір для дипломатії звужується ", — було сказано Ердоганомна відкритті Генасамблеї ООН у вересні 2024 року.

", — було сказано Ердоганомна відкритті Генасамблеї ООН у вересні 2024 року. "Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною , які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим світом. Ми сподіваємося, що нова ера розпочнеться на нашій півночі 2025 року", — заявляв Ердоган 31 грудня 2024 року.

, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим світом. Ми сподіваємося, що нова ера розпочнеться на нашій півночі 2025 року", — заявляв Ердоган 31 грудня 2024 року. "Наша країна є ідеальною для переговорів, які, ймовірно, відбудуться між Україною, Росією та Америкою", — наголосив турецький лідер у лютому 2025 року.

які, ймовірно, відбудуться між Україною, Росією та Америкою", — наголосив турецький лідер у лютому 2025 року. "В принципі, ми підтримуємо бажання пана Трампа закінчити війну шляхом переговорів . Але тут не можна нехтувати важливим моментом. Шлях до справедливого та міцного світу може бути відкритий лише за допомогою рівняння, в якому представлені усі відповідні сторони ", — говорив Ердоган у лютому 2025 року.

Посередник між Путіним та Зеленським: 2021 рік

У листопаді 2021 року турецький лідер заявив про готовність стати посередником у переговорах між владою України та Росії. За його словами, Анкара налагодила контакти з обома державами.

Ердоган говорив, що Туреччина готова зробити внесок у врегулювання напруженості у відносинах РФ та України. Він наголошував, що виступає за мир з акцентом на становище кримських татар. Іншими словами, Анкара виступає за вирішення ситуації у Криму і неодноразово обговорювала це питання із російським президентом.

Слід зазначити, що у Росії з цього приводу мали зовсім іншу думку. Так, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на запитання журналістів щодо пропозиції Туреччини — провести саміт щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Зеленського та Путіна — відповів, що російська сторона не є учасником конфлікту на Донбасі і на такому саміті вирішити проблему неможливо.

Україна, своєю чергою, підтримувала таку ініціативу Туреччини.

Мирні ініціативи: війна в Україні/переговори 2022 рік

На початку повномасштабної війни, яку Росія влаштувала проти України у лютому 2022 року, Туреччина стала другим майданчиком для переговорів двох країн після Білорусі. 14-15 березня сторони провели черговий раунд переговорів. Ердоган особисто висловлював готовність до посередництва та докладав зусиль для підтримки діалогу між сторонами.

У Стамбулі делегації обговорювали можливість припинення вогню, виплати компенсацій за руйнування та виведення військ із території України. 21 березня переговори не зрушили з місця. А вже 29 числа вони продовжились у Стамбулі – тоді розглядали питання гарантій безпеки для України та гуманітарних проблем.

За результатами зустрічі сторони домовилися про відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення та доставки гуманітарної допомоги. Це дозволило врятувати тисячі мирних жителів із районів активних бойових дій.

У липні 2022 року у Стамбулі сторони погодили створення Спільного координаційного центру для забезпечення безпеки судноплавства через чорноморські порти України. Однак згодом Росія зірвала зернову угоду.

Зернова ініціатива

Зернову ініціативу, або "зернову угоду", було укладено в липні 2022 року за посередництва ООН і Туреччини, щоб розблокувати експорт українського зерна з чорноморських портів під час російсько-української війни.

У липні 2023 року Росія оголосила про призупинення своєї участі у "угоді". РФ тоді оголосила "тимчасово небезпечними" частину нейтральних вод у Чорному та Азовському морях, а всі судна, які прямують до українських портів, вона мала намір розцінювати, як "законні цілі". Тим самим, РФ оголосила блокаду українських портів.

Після цього Ердоган неодноразово проводив переговори з Путіним, намагаючись переконати його повернутись до угоди. Проте станом на травень 2025 року суттєвого прогресу у цьому напрямі так і сталося.

Після виходу Росії із "зернової угоди" Україна змогла організувати безпеку судноплавства самостійно.

Переговори України та Росії в Туреччині 2025

11 травня 2025 року Путін виступив із пропозицією провести переговори Росії та України в Туреччині 15 травня. Таким чином він буквально відкинув пропозицію України щодо безумовного припинення вогню з 12 травня на 30 днів, про яку напередодні говорив український президент.

Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо переговорів і заявив, що Україна готова зустрічатися в Туреччині, але за умови, що Росія підтвердить припинення вогню з 12 травня.

Президент США Дональд Трамп своєю чергою заявив, що переговори необхідно провести хоча б для того, щоб зрозуміти, чи можлива угода в принципі.

Далі український президент зробив заяву, що готовий зустрітися з Путіним особисто у Туреччині.

11 травня Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої підтвердив готовність провести переговори між Україною та Росією у Стамбулі.

Ердоган – миротворець. Чи це добре для України? Думки експертів

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос розповів "Телеграфу", що цікавить Ердогана у цих переговорах і чи є позитивний момент для України.

— Якщо вдасться досягти якихось домовленостей, то для України це добре, якщо ні — ні. Трамп попросив Ердогана виступити посередником на мирних переговорах України з Росією. І тут Ердогана більше цікавить Трамп, тому він просуватиме свою адженту (порядок денний), де стоїть купа пропозицій — поділився думкою експерт.

Директор Інституту світової політики, політолог Євген Магда у коментарі нашому виданню каже, що Трамп використовує Ердогана для того, щоб якось посадити Путіна та Зеленського за стіл переговорів. На його думку, Путіна в жодному разі не буде у Стамбулі 15 травня.

— Але в будь-якому разі імітація бурхливої діяльності на тему мирного процесу безумовно існуватиме. Тому, думаю, що для Ердогана важливо переключити ситуацію з внутрішніх проблем, переслідування мера Стамбула (Переслідування та арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу у березні призвели до масових протестів у Туреччині, — Ред.). А Трампу потрібний хоч якийсь план і хоч якийсь виконавець цього плану. І Ердоган на цю роль підходить, виходить, досить непогано. Ось і вся зовнішня політична логіка нинішньої американської та турецької влади, — пояснив Магда.

* Трамп просив Ердогана виступити посередником у врегулюванні конфлікту в Україні. Про це у травні 2025 року в газеті Hurriyet написав журналіст Абдулкадір Сельві. Ердоган "позитивно поставився до цієї пропозиції про посередництво".

"Ердоган — лідер, який може зустрічатися і з Путіним, і з Зеленським. Він сприяв обміну полоненими та відкриттю пшеничного коридору", — наголошується в матеріалі.

Народний депутат від "Слуги народу", член Комітету ВР із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко також дав свій коментар "Телеграфу" про роль та вигоду Ердогана та Туреччини у переговорах.

— У цьому випадку Туреччина хоч і має вплив і на Україну, і на Росію, не є країною, яка могла б примусити Росію чи Україну до чогось, — пояснив експерт.

Він додав, що Україні важко запідозрити, що Туреччина має якісь недобродійні мотиви. Вона має інтерес, але, як зазначає Яременко, він не є ознакою якогось шахрайства, обману чи подвійних стандартів.

— Тому навіть з такої точки зору немає жодних проблем із Туреччиною, з Ердоганом. Але ми розуміємо інтерес Туреччини до цього. Вона має інтереси в Україні, у Росії, має великі регіональні інтереси, має великі регіональні амбіції, які вона намагатиметься будувати, вибудовувати.

Якщо для Трампа це є таким лакмусовим папірцем, участь у цих миротворчих зусиллях, то звісно, ​​що і для Туреччини, і для інших держав — це важливий, вагомий чинник, що наголошує на авторитеті. Отже, нехай навіть не безпосередньо, але може впливати і на інші питання великої політики, в яких борються всі держави. Тому ми в даному випадку повинні просто дякувати Туреччині за добру волю надати свою територію і за те, що Ердоган, зрештою, долучився до зусиль нашої коаліції щодо тиску на Путіна втягнути його в початок переговорів — зазначив співрозмовник.

За його словами, навіть найбільші союзники України мають інтереси, які іноді можуть не співпадати з нашими. Тому очікувати від Туреччини, що вона увійде до цих переговорів на боці України, було б наївно. "Це неправильні очікування і такого немає і не буде", — наголосив він.

Яременко пояснив, що Ердоган має свою вигоду в даному випадку.

— Вплив регіональної Туреччини був породжений її значимістю як економічною силою. А економічна сила Туреччини базувалася на торгівлі. Війни перешкоджають торгівлі. Це те, що на поверхні, те, що є елементарним. З цього погляду Туреччини краще мати безпечне Чорне море, оскільки в неї дуже багато конфліктів фактично за периметром, у них вона бере участь. У Сирії з курдами є конфлікти, у Середземному морі з Грецією тощо — зазначає нардеп.

З погляду реалізації своїх пріоритетних зовнішньополітичних ініціатив та бачення, зазначає експерт, Туреччина хоче мати більше впливу на Російську Федерацію, і нагадує, що інтереси двох країн часто розходяться. У Сирії вони фактично підтримували ворогуючі сторони, так само в Нагірному Карабаху, і таке інше. Стамбул і Москва ніде не виступають як союзники або як ті, хто підтримує одну й ту саму силу в якомусь із конфліктів.

— Тому, звісно, якщо Ердоган братиме участь у цьому, у врегулюванні російсько-українського конфлікту та війни, то його вплив і на Україну, і на Росію збільшуватиметься, і це для нього дуже важливо. Плюс участь з погляду геополітики – це також надзвичайна подія, яка підвищує інтерес і значущість Туреччини і в діалозі з ЄС, і в діалогах з НАТО, і в діалозі з Китаєм, і в діалозі зі США. Тому абсолютно безпрограшна ініціатива для Туреччини брати участь у такій формі регулювання. Турція, я не маю жодних сумнівів, максимально отримає свої вигоди від цього — пояснює Яременко.

Для турків дуже важливе міжнародне значення їхньої країни. "Туреччина дуже довго страждала від того, що її економічне значення значно перевищувало політичне. І ось Ердоган задовольняє потребу турецького суспільства відчувати свою значущість, важливість, бути в центрі подій щонайменше в регіоні. Ну і це врегулювання робить Туреччину центром світової дипломатії", — підсумував нардеп.