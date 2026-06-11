Отрезают от материка? В оккупированном Крыму атаковано несколько важных мостов (фото)

У окупантов будут проблемы с сообщением с полуостровом

В ночь на 11 июня в Крыму было повреждено по меньшей мере два моста. Важные транспортные магистрали находятся в Армянске, который после атак на Чонгарский мост был главным объездным путем.

Об этом пишет паблик "Крымский ветер". По его данным, в результате атаки есть погибшие.

"Ударили в автомост в Армянске, есть повреждения, горели фуры", — пишет канал.

Армянск на карте

Мост в Армянске на карте

Кроме того, есть данные о попадании в мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска. После взрывов вспыхнул сильный пожар.

"Также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, было сильное зарево… Похоже, целых мостов на сухопутных въездах на остров уже не осталось", — добавили в Telegram пабликах.

Мост в Армянске на карте

В то же время командир 1 ОШП им. Дмитрий Коцюбайло Дмитрий "Перун" Филатов в комментарии "5 каналу" отмечал, что после поражения мостов возле Чонгара и между Геническом и Арабатской стрелкой маршрут через Армянск был для оккупантов одним из ключевых путей сообщения с Крымом.

Объездный путь через Армянск на карте

Атака на Чонгарский мост

7 и 9 июня был атакован Чонгарский мост. После этого его сразу закрыли, а людей призывали ехать в объезд. Одним из путей попасть в Крым был Армянск.

"Первым ударом 7 июня мы повредили полотно в одном направлении. Теперь этот важный логистический путь полностью выведен из строя. Результат – движение перекрыто на длительное время", – рассказали бойцы 1-го отдельного полка штурмового имени Дмитрия Коцюбайла.

Последствия удара по Чонгарскому мосту. 7 июня 2026

Позже стало известно, что операция была реализована подразделением "Фаланга" 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло и 475 отдельным штурмовым полком CODE 9.2. Для поражения бойцы применили дроны компании Fire Point и БПЛА "Бегемот".

Добавим, что эти атаки сильно беспокоят оккупантов, которые каждую ночь закрывают Крымский мост. Следовательно, каждое утро перед пунктами пропуска скапливаются огромные очереди. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков, передает Радио NV.

"В последние недели, можно сказать, одинаковая вечерняя программа на территории временно оккупированного Крыма. После 21:00 начинаются активные атаки, которые продолжаются фактически до утра. В настоящее время прекращают движение на Крымском мосту, что к утру создает большие очереди", — говорит чиновник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие последствия для оккупантов будет иметь контроль украинскими силами трассы через Мелитополь и Бердянск в Крым.