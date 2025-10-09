Рус

На українські гроші додадуть цікавий напис? Як з ним можуть виглядати банкноти (фото)

Анастасія Мокрик
На українських банкнотах пропонують розмістити новий напис
На українських банкнотах пропонують розмістити новий напис

Згідно з пропозицією ініціатора законопроєкту, розміщення напису буде на гривневих банкнотах, які введуть в обіг з 2026 року

На українських гривнях може з’явитися напис "Ми віримо в Бога", подібно до напису "In God We Trust" на американських доларах. Відповідний законопроект №14102 було зареєстровано у Верховній Раді. "Телеграф" вирішив показати, як могли б виглядати українські банкноти із цим написом на них.

За допомогою штучного інтелекту ми змоделювали, як можуть виглядати банкноти, якщо на них буде нанесено "Ми віримо в Бога". Зазначимо, що якщо оновлений дизайн українських купюр все ж таки буде прийнятий, вони можуть мати інший вигляд. На фото нижче буде показано лише зразкову візуалізацію напису на банкнотах.

Ініціатор законопроєкту пропонує розміщення напису на гривневих банкнотах, які вводитимуться в обіг з 2026 року.

В Україні пропонують розмістити напис Ми віримо в Бога на купюрах
Як виглядають купюри після нанесення напису
В Україні пропонують розмістити напис Ми віримо в Бога на купюрах
Як виглядають купюри після нанесення напису
В Україні пропонують розмістити напис Ми віримо в Бога на купюрах
Як виглядають купюри після нанесення напису
В Україні пропонують розмістити напис Ми віримо в Бога на купюрах
Як виглядають купюри після нанесення напису
В Україні пропонують розмістити напис Ми віримо в Бога на купюрах
Як виглядають купюри після нанесення напису

Що відомо про законопроєкт

6 жовтня 2025 року законопроєкт №14102 про внесення змін до статті 33 Закону України "Про Національний Банк України" щодо розміщення на банкнотах напису "Ми віримо в Бога" подав народний депутат із фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

В Україні пропонують розмістити напис Ми віримо в Бога на купюрах
Законопроект №14102 на сайті Верховної Ради. Скріншот "Телеграф"

У пояснювальній записці автор законопроєкту вказує наступне:

"Після розпаду СРСР українське суспільство відійшло від атеїстичної ідеології, яка була силоміць нав’язана комуністичною партією. Враховуючи досвід Сполучених Штатів Америки, які є серед головних стратегічних партнерів України, і які на банкнотах долара розмістили напис "In God we trust", що в перекладі українською "У Бога ми віримо", пропонується розміщення на гривневих банкнотах, які будуть вводитися в обіг з 2026 року (або після набрання чинності цього закону, якщо він не буде ухвалений до кінця 2025-го, це можна буде врахувати в робочому порядку під час підготовки до другого читання) напису "Ми віримо в Бога".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні з’явиться нова пам’ятна монета. Йдеться про монету 10 грн, присвячену Архангелу Михайлу.

