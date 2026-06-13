Екснардеп, колишній радник голови Міністерства внутрішніх справ та письменник Вадим Денисенко розповів про політичні амбіції боксера та рейтинг довіри

Усик, Трамп і політичні амбіції боксера

Зустріч Усика з Трампом породила масу конспірології. Дехто пише, що це проєкт Пінчука або Льовочкіна. Хтось говорить, що в Офісі президента хапаються за серце. Але, схоже, в нас зʼявився ще один політичний проєкт.

1. Що б там не говорив Усик, але він почав політичну гру. І вірогідність його появи на майбутніх виборах відносно висока. Потрібно зразу зауважити: є відразу три опції: президентські вибори, парламентські вибори та вибори в Києві. Столичні опитування, між іншим, найбільш обнадійливі для Усика. І їх результати, справді, викликали непідробне занепокоєння в тих, хто причетний до столичної політики.

Усик зустрівся з Трампом

2. Коли ми говоримо про всеукраїнський рівень, то Усик, справді, входить в топ-5 людей з найвищим рейтингом довіри в Україні. Просто для розуміння: довіра — це, теоретично, максимально можливий результат на виборах. Довіра не завжди перетворюється в політичний результат. І поки, соціологія по Усику не показує нам цієї трансформації. До останнього часу президентські рейтинги Усика та рейтинги його можливої політичної партії не показували результату більшого за 3,5%. Але це вже непогані стартові умови і, на мою думку, він точно може провести в парламент свою фракцію (зараз прохідний барʼєр 5%).

3. На сьогодні ключова гіпотеза, що він може стати лідером, так званого, "ватного" електорату. Рік тому я робив велике дослідження і дійшов до висновку, що в Україні цей самий ватний електорат складає приблизно 20%. З них 2-3 відсотки — це упороті путіністи, а інші — різний ступінь "какая разница". Зараз цей електорат активно шукає себе і своїх політиків. Він уже доволі розпорошений між різними політичними проєктами і існує дуже висока вірогідність, що він "розсмокчеться" у різних партіях.

Усик зустрівся з Трампом

4. Чи може щось змінити поява Усика? Перш за все варто звернути увагу на те, що Усик свідомо чи несвідомо, але працює відразу у двох площинах: російська церква і Крим Божий з однієї сторони і експлуатація козацького міфу з іншого. Ця шизофренія (точніше двомислення) характерне для великих мас українців і воно не буде для них виглядати чимось контроверсійним. Але воно має свої межі. І ці межі (при правильній роботі опонентів) — фактичне лояльне ставлення до російської церкви (а це в максимумі 25-27%). Знову-таки, це не значить, що він зможе їх всіх акумулювати. Тут я говорю про теоретично можливий максимальний результат. І повторюся, на цьому полі вже є серйозна конкуренція. Виходячи з цього, я вважаю, що Усик має всі шанси провести в парламент свою політсилу і має шанси розігнати її рейтинг до 10-12% (окремо хочу наголосити — це виключно гіпотеза, виходячи із сьогоднішніх вводних).

5. Чи допоможе Трамп Усику? Поява Усика на дні народженні Трампа — це різкий ліфт в піднятті політичних ставок. Як це працює? Логіка тут наступна: якщо він розмовляє з Трампом про мир, то він може говорити і з будь-ким іншим. Для будь-якого політика в світі фотка з Усиком — це плюс для його виборця. Тому зустріч з Трампом — піднімає рейтинг Усика, і відкриває двері в багато інших кабінетів, хто б там що не говорив. Одним словом, в нас, схоже, народився ще один політичний проєкт під зірку. Зміст, як і завжди, вторинний.

Джерело: пост Денисенка у Facebook.