Хто більший — Усик чи Трамп? На спільному фото це не так очевидно

Справа не тільки в одязі

Зустріч президента США Дональда Трампа та українського боксера Олександра Усика стала однією з найобговорюваніших. Адже на спільному фото американський лідер виглядає більшим за найсильнішого боксера.

"Телеграф" вирішив порівняти параметри Трампа та Усика. Зауважимо, що на фото чималу роль відіграє не тільки ракурс, а й одяг людей.

Хто більший: Трамп чи Усик

За останніми даними, президент США має зріст 190 см, а вагу — приблизно 108 кг. Водночас Усик — зріст 191 см, а вага 101-103 кг. Тобто фактично їхні параметри майже однакові. Якщо ж брати виключно вагу, то Трамп трохи більший.

Усик та Трамп зустрілися

Проте тут велику роль відіграє тілобудова та відсоток жирової, м'язової мускулатури. Адже м'язи, яких в Усика чимало, важать більше та займають менше місця, а з жировою тканиною навпаки.

На спільному фото Трамп виглядає врази більшим за Усика. Але це ймовірніше обумовлено одягом, адже президент часто носить великі костюми, які приховують недоліки його фігури. Втім Усик теж обрав костюм, але на ньому він сидить, як кажуть, розмір в розмір. Не слід забувати, що також велику роль відіграє ракурс фотографа, який може викривлювати параметри людей.

Усик та Трамп зустрілися

Якщо ж повертатись до питання, хто більший — Трамп чи Усик. Відповідь очевидна — президент США має більші габарити тіла за рахунок великої кількості жирової маси, а Усик — менший, однак з великою кількістю м'язів. До того ж боксер в рази сильніший та витриваліший за Трампа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що психологи оцінили нову істерику Трампа. Вже відомо, чому він міг зірватись на журналістів.